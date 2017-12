Sergio Mattarella ha sciolto le Camere | elezioni convocate per il 4 marzo

Sergio Mattarella ha sciolto le CamereElezioni - al voto il 4 marzo : Il Capo dello Stato Sergio Mattarella, dopo aver visto il premier Paolo Gentiloni, ha ricevuto i presidenti delle Camere, Pietro Grasso e Laura Boldrini, e ha quindi provveduto a sciogliere il Parlamento ponendo fine alla 17esima legislatura. Decisa la data delle elezioni, si andrà alle urne il 4 marzo.

Sergio Mattarella ha sciolto le CamereElezioni - c'è la data : al voto il 4 marzo : Il Capo dello Stato Sergio Mattarella, dopo aver visto il premier Paolo Gentiloni, ha ricevuto i presidenti delle Camere, Pietro Grasso e Laura Boldrini, e ha quindi provveduto a sciogliere il Parlamento ponendo fine alla 17esima legislatura. Decisa la data delle elezioni, si andrà alle urne il 4 marzo.

Pietro Grasso - lo stipendio del presidente del Senato : guadagna più di Sergio Mattarella : Liberi sì, uguali dipende: nei valori sicuro, nel portafoglio un po' meno. Piero Grasso, presidente del Senato e leader della nuova formazione a sinistra del Pd, non si è mai adeguato, infatti, al ...

Sergio Mattarella ha sciolto le Camere : Il Capo dello Stato Sergio Mattarella, dopo aver visto il premier Paolo Gentiloni, ha ricevuto i presidenti delle Camere, Pietro Grasso e Laura Boldrini, e ha quindi provveduto a sciogliere il Parlamento ponendo fine alla 17esima legislatura. Decisa la data delle elezioni, si andrà alle urne il 4 marzo.

Sergio Mattarella scioglie le Camere - la Meloni umilia il Parlamento : E' andata. Niente 'prolunghe' e niente Ius soli o altre follie dell'ultimo minuto. Intorno alle 18, dopo aver ricevuto al Quirinale il premier Paolo Gentiloni, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha ...

Quirinale - il presidente Sergio Mattarella scioglie le Camere : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sciolto le Camere, dopo i colloqui informali con il premier Paolo Gentiloni e i presidenti del Senato e della Camera, Pietro Grasso e Laura Boldrini.

Sergio Mattarella - ius soli : perché la legge non approderà più in Parlamento : Gli appelli a Sergio Mattarella per dare un'altra possibilità al Parlamento di approvare la legge sullo ius soli non sono ricevibili. Al Colle, riporta il Corriere della Sera in un retroscena , sanno ...

Matteo Renzi-Sergio Mattarella - Dagospia : la lite sulla data dello scioglimento delle Camere : 'Nuovi scazzi Renzi Mattarella ', scrive chiaro e tondo Dagospia in un succoso retroscena. Secondo Dago, Renzi sta cercando di imporre al presidente della Repubblica di sciogliere il Parlamento il ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : appello di Sergio Mattarella ai partiti politici (20 dicembre 2017) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: le prime indiscrezioni sulla finanziaria. appello di Sergio Mattarella ai partiti politici. Pronto ad immolarsi per l'Isis. (20 dicembre 2017).(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 00:31:00 GMT)

Sergio Mattarella parla alle alte cariche dello Stato : inaugurata la stagione del voto : Per la prima volta Sergio Mattarella parla in maniera aperta delle prossime elezioni e dà il via alla stagione elettorale. Per l'apertura delle danze, il Presidente della Repubblica sceglie il discorso alle alte cariche dello Stato al Quirinale. "Il tempo delle elezioni costituisce un momento di confronto serrato, di competizione - afferma -. Mi auguro che vengano avanzate proposte comprensibili e realistiche, capaci di suscitare fiducia, ...

Matteo Renzi diserta l'incontro di Natale al Colle con Sergio Mattarella : il ruolo della Boschi e Padoan : ... affermando di non aver mai dato né a lei né a Graziano Delrio la possibilità di intervenire nel caso banche con attori del mondo creditizio.

Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : Arianna Fontana ha ricevuto la bandiera dal Presidente Sergio Mattarella. “Emozionata e orgogliosa” : Si è tenuta questa mattina nel Salone delle Feste del Palazzo del Quirinale l’incontro tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la delegazione italiana che prenderà parte alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018, al via tra meno di 50 giorni. Alla cerimonia hanno partecipato una rappresentanza di atlete e atleti azzurri, tecnici e dirigenti, oltre al Presidente del CONI Giovanni Malagò e al Presidente del ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Sergio Mattarella consegna il tricolore ad Arianna Fontana : cerimonia il 18 dicembre : Mancano meno di due mesi alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 prevista per il 9 febbraio. L’Italia si sta preparando all’appuntamento e tra pochi giochi Sergio Mattarella consegnerà il tricolore ad Arianna Fontana, nostra portabandiera in Corea del Sud (ma anche a Florian Planker che sarà alfiere alle Paralimpiadi). Il Presidente della Repubblica affiderà il simbolo del nostro Paese in una ...

Sergio Mattarella : "Il lavoro sulle banche strategico e incisivo" : Nel clima di polemiche innescato dalle audizioni in commissione banche, da ultimo quella del Presidente della Consob Giuseppe Vegas, ci ha pensato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad abbassare i toni. E a dare un giudizio positivo a quanto fatto dal Governo sul sistema bancario. "Il lavoro compiuto nell'ambito del settore bancario - ha detto durante il discorso al corpo diplomatico -, contribuendo al rafforzamento di un settore ...