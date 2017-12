Serena Mollicone | ultimo viaggio per la ragazza uccisa ad Arce nel 2001

La salma di Serena Mollicone torna ad Arce : "Bentornata a casa" : Serena Mollicone torna a casa. Il corpo della ragazza di Arce, uccisa il 2001, era stato riesumato un anno e nove mesi fa e trasferito all'Istituto di Medicina Legale Labanof di Milano, affinché fossero eseguiti gli...

Serena Mollicone - il padre : "Mosse da scacchisti per nascondere la verità sulla sua morte" : "Ci sono state mosse da scacchisti per nascondere la verità sulla morte di Serena". È questo lo sfogo, in un'intervista al Corriere della sera, di Guglielmo Mollicone, padre di Serena uccisa ad Arce nel 2001. Dopo 16 anni forse si è vicini a porre la parola fine a questo caso ancora aperto e a individuare una volta per tutte i colpevoli dell'omicidio di una ragazza che allora aveva solo 18 anni. Sono infatti indagati il ...

Serena Mollicone - la salma rientrerà ad Arce : "Finalmente potrà riposare in pace" : "Finalmente mia figlia potrà riposare in pace accanto alla madre", dice Guglielmo Mollicone, padre di Serena. La Procura della Repubblica di Cassino, infatti, ha dato il nulla osta per il rilascio della salma della ragazza che da...

Serena Mollicone - c'è un quinto uomo indagato : è un carabiniere : C'è un quinto indagato per l'omicidio di Serena Mollicone. Si tratta di un carabiniere accusato di favoreggiamento: è il terzo militare iscritto nel registro degli indagati per...

