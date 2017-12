Segnalate le gravidanze sospette Ed è bufera sulla mail ai presidi

: Mail dall'ufficio scolastico ai presidi toscani: "Segnalate gravidanze sospette" #scuola #privacy… - iltirreno : Mail dall'ufficio scolastico ai presidi toscani: "Segnalate gravidanze sospette" #scuola #privacy… - LaraLoreti : Mail dall'ufficio scolastico ai presidi toscani: "Segnalate gravidanze sospette" #scuola #privacy… -

(Di giovedì 28 dicembre 2017) "Nelle vostre scuole ci sono stati casi di abbandoni o assenze da parte di studentesse per?". Ed è subito polemica. Una polemica infuocata. Laè stata spedita dall'Ufficio scolastico regionale a tutti gli istituti della Toscana e, nel giro di poche ore, ha acceso proteste a non finire. Tanto che il contenuto di quell'informativa è finita sulle pagine di Repubblica. "È stata inviata su richiesta dell'autorità inquirente - spiegano ora - era riservata, non diffondibile. Non c'era alcuna volontà di raccogliere informazionivita delle studentesse"."In relazione a indagini in corso - si legge - preme conoscere se, nelle scuole di rispettiva competenza, si siano verificati, da parte di studentesse, casi di abbandoni o assenze di rilievo o altre situazioni (interventi, ricoveri, ecc.), che possano ...