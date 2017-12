: RT @monevthar: se io scrivo “HAHAHAHAHHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAHA” vuol dire che quello che hai appena detto me lo ricorderò… - excusememari : RT @monevthar: se io scrivo “HAHAHAHAHHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAHA” vuol dire che quello che hai appena detto me lo ricorderò… - mewithmybooks : RT @monevthar: se io scrivo “HAHAHAHAHHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAHA” vuol dire che quello che hai appena detto me lo ricorderò… - GiroGusto : "Scrivo come cucino e impiatto tutti gli indizi" - il Giornale - f8de957f79004ea : Bello leggere frasi poetiche e d'effetto e uno pensa però che persona ...poi gli scrivo qualcosa che non gli va ben… - DavLucia : RT @Maxprimis: @DavLucia Scrivo di tutto anche cose idiote ma in libertà come lo fai tu . E siccome penso sia giusto credo sia naturale ch… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Donato Carrisi ha dimostrato in molti campi di essere un maestro della suspense italiana con opereIl suggeritore, Il tribunale delle anime, L'ipotesi del male e La ragazza nella nebbia. A poche settimane dall'uscita in libreria de L'uomo del labirinto (Longanesi) svela alcuni segreti del suo mestiere.È vero che la sua officina letteraria è in cucina?«Nonsolo in cucina, ma è il posto che prediligo. Scrivere ècucinare. Da una parte hai in mente il gusto che puoi dare alle tue storie, dall'altra ti poni il problema dile percepiranno i lettori. Devi sempre scegliere bene gli ingredientiun cuoco che vuole rendere al meglio il piatto che sta preparando».Ma quale ricetta applica nei suoi romanzi?«Uso ingredienti basici, facilmente riconoscibili. Poi aggiungo qualcosa di inaspettato che sorprenda me stesso e i ...