Sciame sismico nella notte | 10 scosse in Centro Italia

Terremoto centro Italia : Sciame sismico tra Amatrice e Arquata del Tronto : Torna la paura Terremoto nel centro Italia, dove c’è stato uno sciame sismico nella notte tra 27 e 28 dicembre. Circa dieci le scosse di Terremoto...

La terra trema ancora : Sciame sismico nel canale di Sicilia : sciame sismico nel canale di Sicilia. Nella notte i sismografi dell'Ingv hanno registrato almeno cinque scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2. Le più forti sono state di magnitudo 3.9 e 3...

Terremoto - Sciame sismico in Molise : decine di scosse da giorni in una delle zone a più alto rischio d’Europa : “Da alcuni giorni si osserva un’attività sismica di piccoli eventi in provincia di Isernia (tra Vastogirardi e Carovilli). La massima magnitudo finora è stata 2.9 (il 29 novembre). In tutto una settantina di eventi, di cui 12 di magnitudo =2. E’ noto che la zona in questione sia localizzata lungo la fascia a maggiore pericolosità dell’Appennino, a causa dei numerosi precedenti storici. Tra questi, ho rivisto ...

Terremoto - forte scossa all'alba in Iran : "Molte persone sotto le macerie" - si temono vittime nella zona già colpita dallo Sciame sismico : Terremoto, forte scossa all'alba in Iran: "Molte persone sotto le macerie", si temono vittime nella zona già colpita dallo sciame sismico. E non sembra esserci pace per la...

Sciame sismico a Parma dopo terremoto magnitudo 4.4 : Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata a Fornovo di Taro in provincia di Parma. In atto una Sciame sismico. 10 scosse.

Terremoto - Sciame sismico nell'area flegrea : decine di scosse nella Solfatara : Uno sciame sismico ha interessato questa mattina l'area tra Pisciarelli e gli Astroni, a sud-ovest del vulcano Solfatara. L'evento sismico ha suscitato apprensione nei residenti del quartiere ...

Sciame sismico nell’area fregrea - paura tra i residenti : scosse di terremoto tra Pisciarelli e gli Astroni : Questa mattina uno Sciame sismico è stato registrato nell’area tra Pisciarelli e gli Astroni, a sud-ovest del vulcano Solfatara, nell’area flegrea: preoccupazione nei residenti del quartiere Solfatara e sulla direttrice del litorale di via Napoli. L’Osservatorio Vesuviano rende noto che si sono verificate circa una decina di scosse, che hanno presentato il punto massimo alle 09:31 con un evento magnitudo 1.3, con epicentro tra ...

