Sci di fondo | Campionati Italiani sprint – Chicco Pellegrino e Gaia Vuerich vincono a

Grazie al Fondo per l'innovazione sociale l'Italia potrà edificare un welfare 4.0 e non laSciare indietro nessuno : La recente istituzione del Fondo per l'innovazione sociale, prevista nella legge finanziaria, è un piccolo, ma significativo, passo in avanti che molti auspicavano da tempo.Il nostro sistema di protezione sociale è al centro di profonde trasformazioni, laddove l'uso del termine "epocale" non sembra affatto così fuori luogo. Pensiamo ai radicali cambiamenti demografici, che ci consegneranno nei prossimi anni una ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2018 : i favoriti. Norvegia da battere anche senza i super big : Norvegia da battere, come sempre. anche senza le super star Klaebo e Bjoergen, con un Sundby che sarà in dubbio fino all’ultimo ma quasi certamente rinuncerà alla partecipazione, lo squadrone norvegese ha tutto per poter essere grande protagonista anche nel Tour de Ski 2018, quello pre-olimpico, foriero da sempre di interessanti sorprese. UOMINI. Norvegia padrona ma non solo Norvegia perché, ad esempio, in campo maschile, il favorito numero uno ...

Sci di fondo - Fiera di Primiero. Pellegrino e Noeckler tornano padroni nella sprint a squadre tricolore : Il circuito cittadino di Fiera di Primiero ha incoronato Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler (Fiamme Oro) nuovi campioni italiani della sprint a squadre a tecnica libera. Indicazioni confortanti arrivano dalla coppia azzurra destinata a dare la caccia ad una medaglia nella gara olimpica in programma fra un mese e mezzo a Pyeongchang (Corea del Sud). Pellegrino e Noeckler si sono ripresi il titolo dominando la gara un anno dopo la delusione ...

Sci di fondo Tour de Ski 2018. I protagonisti : ecco i convocati delle nazionali maggiori : Alcune assenze di spicco ma non manca certo la sostanza nel Tour de Ski che prenderà il via tra quattro giorni da Lenzerheide per concludersi come sempre con la scalata del Cermis. Diversi gli atleti nelle prime posizioni di Coppa del Mondo che hanno deciso di saltare la gara a tappe di fine/inizio anno: su tutti il dominatore della prima parte della stagione al maschile, il norvegese Klaebo e le due regine al femminile, Bjoergen e Kalla. I ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2018 : programma - orari e tv delle 7 tappe. Il calendario completo : La Coppa del Mondo di sci di fondo, come al solito, a cavallo tra vecchio e nuovo anno solare, propone il Tour de Ski: sette gare spalmate su nove giorni di competizioni in tre diverse sedi di tappa: Lenzerheide (Svizzera), Oberstdorf (Germania) e Val di Fiemme (Italia). Si inizia in terra elvetica il 30 dicembre con le sprint a tecnica libera, per poi proseguire nell’ultimo giorno del 2017 con la 10 km femminile e la 15 km maschile individuali ...

Basket - Serie A : Milano-BreScia per 10mila. Moss : "Possiamo arrivare in fondo" : Il giorno di Santo Stefano pulserà Basket dalla mattina alla sera e ad aprire la lunga maratona sarà proprio la sfida più attesa, quella del Forum di Assago, dove Milano riceverà la capolista Brescia. ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2018 : momento chiave per l’Italia. Serve la svolta verso le Olimpiadi : Il Tour de Ski nell’anno olimpico può essere un trampolino di lancio o un boomerang dagli effetti devastanti, dipende da come lo si interpreta. Per chi ha affrontato a mille la prima parte di stagione, la gara a tappe di inizio gennaio può essere prima di tutto un bello spettacolo da godersi sul divano di casa, perché in questa fase vanno ricaricate le pile e non si possono spendere troppe energie, pena arrivare a febbraio senza benzina nel ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Klaebo è un fenomeno - ma non parto mai battuto. Alle Olimpiadi punto su tre gare” : ESCLUSIVA OA SPORT – A 27 anni Federico Pellegrino vanta una bacheca che lo pone sin da ora tra i migliori fondisti italiani di tutti i tempi, pur con una carriera ancora molto lunga e tutta da scrivere (destinata, in futuro, allo sbocco naturale dAlle sprint Alle gare di distanza). Dopo aver conquistato una storica Coppa del Mondo di specialità ed il titolo iridato nell’ultima rassegna iridata di Lahti, ora il valdostano punta senza ...

Scivola in fondo al mercato Nmc Health : Aggressivo ribasso per Nmc Health , che passa di mano in perdita del 4,31%. Lo scenario su base settimanale di Nmc Health rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . ...

Sci di fondo - Italia maschile in alto mare in chiave staffetta. Al momento il podio è una chimera : “In alto mare” cantava Loredana Bertè nei primi anni ’80 ma mai avrebbe immaginato che la sua canzone potesse essere accostata ad uno sport tipicamente invernale. In effetti il titolo calza a pennello per la situazione del fondo maschile Italiani al momento attuale, se visto in chiave staffetta 4×10 km. Mancano meno di due mesi ai Giochi Olimpici di Pyeongchang e la rincorsa continua, non sempre con passi avanti. Solo Federico Pellegrino, ...

Sci di Fondo - Coppa del Mondo 2017-2018 : da Dobbiaco ancora una volta poche gioie per i colori azzurri - ma qualche sprazzo si è intravisto : Il fine settimana di gara di Dobbiaco valevole per la Coppa del Mondo di sci di Fondo ha messo in mostra, come spesso capita, una grande Norvegia. A parte il successo della svedese (e leader della classifica generale) Charlotte Kalla nella 10km a tecnica libera di sabato (clicca qui per la cronaca), infatti, Johannes Klaebo (clicca qui per la cronaca della 15km TL), Marit Bjoergen (clicca qui per la cronaca della 10km TL) e Simen Krueger (clicca ...

Combinata nordica - il rimontone di Alessandro Pittin a Ramsau : quanti minuti ha recuperato nello Sci di fondo? Tutti i distacchi : Alessandro Pittin ha conquistato un fantastico secondo posto nella gundersen di Ramsau, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. Il carnico è stato letteralmente sbalorditivo sugli sci dove ha confezionato una rimonta davvero stellare riuscendo a recuperare su Tutti i big che lo avevano nettamente battuto nel salto con gli sci. L’azzurro ha completato i 10km sugli sci stretti con il tempo di 25:00.8: ha fatto 54 ...