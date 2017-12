Sci alpino | sono 180 le vittorie al maschile dell’Italia in Coppa del Mondo

Sci alpino - Gigante Lienz 2017 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La tappa di Lienz della Coppa del Mondo 2017 di sci alpino prosegue con il Gigante. La gara vedrà come al solito una sola favorita, Mikaela Shiffrin. L’americana è in formissima e in slalom ha ottenuto un’altra scintillante vittoria, la numero 36 della carriera. È lei per forza di cose la principale indiziata alla vittoria. Le avversarie non mancano: Viktoria Rebensburg ha vinto i primi due giganti della stagione, ma a Courchevel non ...

Sci alpino - Combinata alpina Bormio 2017 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La tappa della Coppa del Mondo 2017 di Bormio prosegue con la Combinata alpina. Dopo la vittoria in discesa, Dominik Paris ci riprova, e sarà uno dei sette italiani al via. È una gara imprevedibile, visto il particolare format, dove anche i nomi meno attesi possono dire la loro. Bisognerà sapersi esprimere al meglio nella velocità e destreggiarsi tra i paletti stretti: il migliore nelle ultime due stagioni è stato il francese Alexis Pinturault, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2017-2018 : la graduatoria dopo lo slalom di Lienz. Mikaela Shiffrin senza rivali in generale e slalom : La vittoria di oggi in slalom conferma il dominio in Classifica di Mikaela Shiffrin. L’americana si conferma leader della Classifica generale e di quella di specialità, dimostrando ancora una volta di più di non aver rivali in entrambe le classifiche. La giovane classe 1995 a stelle e strisce si avvia verso la conquista della sua seconda Coppa di Cristallo consecutiva quando ancora non siamo arrivati a metà stagione, puntando al record di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 – Le gare femminili di Maribor spostate a Kranjska Gora : slalom e gigante. Nuovo programma : Cambio di sede dell’ultimo momento per una tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Le ragazze avrebbero infatti dovuto gareggiare a Maribor il 6-7 gennaio ma le due gare sono invece state spostate a Kranjska Gora (sempre in Slovenia). Gli organizzatori non sono riusciti a preparare la pista a causa di scarse precipitazioni nevose e temperature troppo elevate. Non viene comunque stravolto il programma originario che prevedeva ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : le pagelle degli azzurri. Paris stellare a Bormio - male Fill e Innerhofer. Ragazze indietro a Lienz : Oggi è tornata la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino con la disputa della discesa libera maschile a Bormio e dello slalom femminile a Lienz. Di seguito le pagelle degli azzurri che si sono messi maggiormente in vista. DOMINIK Paris: 10. Vittoria memorabile a Bormio: il Circo Bianco torna in Valtellina e l’azzurro mette subito il suo sigillo personale sulla Stelvio, a cinque stagioni di distanza dalla prima apoteosi in discesa. ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino maschile 2017-2018 : la graduatoria dopo Bormio. Hirscher in testa - accorcia Aksel Lund Svindal : Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Bormio: in attesa della seconda gara di domani, la combinata alpina, è tempo di aggiornare la Classifica generale e quella di specialità. Con il secondo posto odierno, Aksel Lund Svindal consolida il primato nella Classifica di discesa e accorcia su Marcel Hirscher in quella generale. Il nostro Dominik, con il successo di oggi, si piazza nella top five della Classifica di specialità. La Classifica ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino maschile 2017-2018 : la graduatoria dopo la discesa di Bormio. Dominik Paris sale in top ten : La discesa di Bormio ha premiato Dominik Paris. L’azzurro è stato il più veloce sula mitica pista Stelvio, tornata nel Circo Bianco dopo ben tre anni di assenza. Il successo odierno ha consentito al nativo di Merano di salire in top ten della Classifica generale della Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino, comandata sempre da Marcel Hirscher davanti ad Henrik Kristoffersen. Sul terzo gradino del podio provvisorio c’è Aksel Lund ...

Sci alpino - Discesa Bormio 2017 – Dominik Paris : “Felice per la vittoria. Olimpiadi? Spero di confermare la forma” : Dominik Paris ha vinto la Discesa libera di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. L’azzurro ha confezionato un’autentica impresa imponendosi sulla Stelvio per la seconda volta in carriera e riuscendo a battere fenomeni come Svindal e Jansrud. Queste le dichiarazioni rilasciate dal 28enne alla Fisi: “Felice per la vittoria su uno dei tracciati che preferisco: sulla Stelvio bisogna sempre spingere e ...

Sci alpino - Dominik Paris sfata il tabù : primo podio stagionale per l’Italia. Campione ritrovato - l’uomo delle grandi Classiche : Dominik Paris ha tirato fuori tutto il suo immenso talento e ci ha regalato una gioia sfrenata a Bormio dove è riuscito a vincere la discesa libera: il 28enne ha domato la mitica Stelvio, è suo il sigillo al grande ritorno della Coppa del Mondo in Valtellina dopo tre anni di assenza. L’Italia festeggia su una delle piste più tecniche, difficili, affascinanti e complicate del Circo Bianco: era dal 2012 che non riuscivamo a ruggire in casa ...

Sci alpino - Slalom Lienz 2017 – Manuela Moelgg : “Mi concentro sul gigante”. Irene Curtoni : “Mi aspetto molto di più” : Gara sottotono per le azzurre nello Slalom di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Queste le dichiarazioni che le azzurre hanno rilasciato alla Fisi: Manuela Moelgg: “Quest’anno mi concentro sul gigante dove spero di ritornare sul podio, magari anche su un gradino più alto del terzo. Mi piace molto questa pista, ma per fare la differenza sono importanti le condizioni quindi spero che stanotte faccia ...

Sci alpino - Slalom Lienz 2017 : Mikaela Shiffrin regina incontrastata! Holdener e Hansdotter sul podio - azzurre indietro : Cambia lo scenario ma non cambia la vincitrice. Mikaela Shiffrin ha vinto lo Slalom di Lienz. Un successo meritato per la statunitense, dominatrice incontrastata non solo della specialità ma anche della Coppa del Mondo di sci alpino 2017-2018. La nativa di Vail, in Colorado, aveva già ipotecato la sua vittoria nella prima manche, chiusa con oltre 1″ di margine sulle avversarie. Nella seconda discesa, con una pista in condizioni davvero ...

LIVE Sci alpino - Slalom Lienz 2017 in DIRETTA – Vittoria dominante di Shiffrin - battute Holdener e Hansdotter : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Gara tra i pali stretti per le ragazze (invertita con il gigante che invece si disputerà domani) impegnate nell’ultimo weekend dell’anno solare: si preannuncia un grande spettacolo sulle nevi austriache con le migliori interpreti che ci faranno divertire. Tutte contro Mikaela Shiffrin, vera ...

