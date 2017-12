Sci alpino | slalom Lienz 2017 | Mikaela Shiffrin domina la prima manche! Settima Chiara

Sci alpino - Discesa Bormio 2017 Cambia l'orario di partenza! Nuovo programma in Valtellina per partire in cima : La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. GIOVEDI' 28 DICEMBRE: 12.30 ...

LIVE Sci alpino - Discesa Bormio 2017 in DIRETTA : partenza rinviata alle 12.30 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Gli uomini jet si daranno battaglia su una pista mitica e leggendaria che torna nel circuito dopo tre dolorosi anni di assenza: si preannuncia uno spettacolo grandioso e imperdibile, a tutta velocità sul pendio della Valtellina per conquistare una vittoria di elevato prestigio. Meteo davvero incerto: ieri una ...

Sci alpino - Discesa Bormio 2017 – Cambia l’orario di partenza! Nuovo programma in Valtellina per partire in cima : Cambia l’orario della Discesa libera di Bormio. La partenza della prova in Valtellina era prevista per le 11.45 ma è stata rinviata alle ore 12.30 con l’obiettivo di sistemare al meglio la pista e riuscire a partire in cima senza dover abbassare il cancelletto. Tre quarti d’ora di ritardo che però ci permetteranno di goderci davvero tutto il tracciato. L’Italia andrà a caccia della vittoria con Peter Fill, Christof ...

LIVE Sci alpino - Slalom Lienz 2017 in DIRETTA- Shiffrin spaziale nella prima manche - distacchi abissali : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Gara tra i pali stretti per le ragazze (invertita con il gigante che invece si disputerà domani) impegnate nell’ultimo weekend dell’anno solare: si preannuncia un grande spettacolo sulle nevi austriache con le migliori interpreti che ci faranno divertire. Tutte contro Mikaela Shiffrin, vera ...

LIVE Sci alpino - Slalom Lienz 2017 in DIRETTA- Tutte contro Mikaela Shiffrin - Vlhova ci prova. Italia con Costazza e Curtoni : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Gara tra i pali stretti per le ragazze (invertita con il gigante che invece si disputerà domani) impegnate nell’ultimo weekend dell’anno solare: si preannuncia un grande spettacolo sulle nevi austriache con le migliori interpreti che ci faranno divertire. Tutte contro Mikaela Shiffrin, vera ...

LIVE Sci alpino - Discesa Bormio 2017 in DIRETTA : incognita meteo - gli azzurri vogliono farci sognare! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Gli uomini jet si daranno battaglia su una pista mitica e leggendaria che torna nel circuito dopo tre dolorosi anni di assenza: si preannuncia uno spettacolo grandioso e imperdibile, a tutta velocità sul pendio della Valtellina per conquistare una vittoria di elevato prestigio. meteo davvero incerto: ieri una ...

LIVE Sci alpino - Slalom Lienz 2017 – Tutte contro Mikaela Shiffrin - Vlhova ci prova. Italia con Costazza e Curtoni : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Gara tra i pali stretti per le ragazze (invertita con il gigante che invece si disputerà domani) impegnate nell’ultimo weekend dell’anno solare: si preannuncia un grande spettacolo sulle nevi austriache con le migliori interpreti che ci faranno divertire. Tutte contro Mikaela Shiffrin, vera ...

Sci alpino - Slalom femminile Lienz 2017 : orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : Dopo la sosta natalizia, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2017-2018 riapre i battenti a Lienz, in Austria. Oggi si comincia con lo Slalom femminile, disciplina che ha fino ad ora una sola e unica dominatrice: Mikaela Shiffrin anche oggi partirà con tutti i favori del pronostico. Saranno tante le avversarie che proveranno a contrastarla, ma l’americana sembra avere una marcia in più. Ad ogni modo, Petra Vlhova, Frida Hansdotter, ...

Sci alpino - Discesa Bormio 2017 : orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : Il giorno della Stelvio! Tre anni dopo torna lo spettacolo della Discesa libera da Bormio su una delle piste più belle e tecniche dell’intera Coppa del Mondo. Grande attesa per i velocisti azzurri, ancora alla ricerca del primo podio stagionale. La Discesa di Bormio è in programma oggi alle ore 11.45. La gara sarà visibile in Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport HD, con la possibilità della visione in streaming su Rai Play, Sky Go ed ...

Sci alpino - Discesa Bormio 2017 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La gara sarà visibile in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport HD , con la possibilità della visione in streaming su Rai Play, Sky Go ed Eurosport Player . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE ...

Sci alpino - Slalom Lienz 2017 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La gara sarà visibile in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport HD , con la possibilità della visione in streaming su Rai Play, Sky Go ed Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE ...

Sci alpino - Discesa Bormio 2017 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2017-2018 vivrà l’ultima di quattro tappe consecutive in Italia a Bormio, sulla mitica pista Stelvio. La gara di Discesa si preannuncia spettacolare, su un tracciato magico ma anche difficile e ricco di insidie, che fa il suo ritorno nel Circo Bianco dopo tre anni. Il grande favorito porta il nome di Aksel Lund Svindal: il norvegese è rientrato alla grande dall’infortunio della scorsa ...

Sci alpino - Slalom Lienz 2017 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2017-2018 riparte da Lienz, in Austria. L’ultima tappa si è svolta a Courchevel, prima di Natale, confermando ancor di più lo strapotere di Mikaela Shiffrin. L’americana ha dominato il gigante e il parallelo tenutisi in Francia e promette di fare altrettanto qui. Sarà ovviamente lei la favorita numero uno. A provare a fermarla tante avversarie, a cominciare da Petra Vlhova, ma anche Frida ...

Sci alpino - Peter Fill : “Soddisfatto per il test di ieri”; Dominik Paris : “Sto bene - ho un buon feeling con la pista” : Era annunciata e prevista neve e così è stato. La seconda prova di discesa in programma quest’oggi a Bormio, dove si sta disputando l’ultima tappa del 2017 della Coppa del Mondo di sci alpino 2017-2018, è stata cancellata. Una fitta nevicata ha costretto gli organizzatori a prendere la decisione di annullare la prova. Prima avevano provato a disputare ugualmente la discesa, abbassando il cancelletto di partenza e ritardando lo start alle 12.30 ...