Schianto sulla Flaminia | l' sms di Francesco | ' Mamma parto ora' Poco dopo muore a 21 anni

Ragusa - Schianto sulla strada per Santa Croce : muore centauro di 40 anni : Un Ragusano di 40 anni, Salvatore Agosta, è morto martedì sera in un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale Ragusa-Santa Croce Camerina. L'uomo viaggiava a bordo della sua moto ...

Spoleto - terribile Schianto sulla Flaminia : : Spoleto - Uno schianto terribile. L'auto, una Mini Cooper, che perde aderenza e si gira su se stessa, per poi finire su un fianco e scontrarsi con una Fiat 500 che viaggiava nell'opposta direzione di ...

Schianto sulla A1 - muore poliziotto della stradale lascia moglie e 5 figli : E' accaduto al chilometro 44 della A1, prima del casello di Piacenza Nord, un'auto Polizia stradale si è scontrata con un camion. Grave il collega.

Tragico Schianto sulla A1 : due morti : E' di due morti il bilancio dell'incidente sull'A1 Milano-Napoli, sul tratto tra Pontecorvo e Cassino, in direzione sud, avvenuto alle 4.30 di questa mattina. Sul luogo sono intervenute le pattuglie della Polizia...

Schianto tra quattro auto sulla A1 : Una persona è morta in un incidente stradale che ha coinvolto quattro auto e verificatosi questa mattina sulla A1 Milano- Napoli, nel tratto compreso tra bivio diramazione Capodichino e Napoli Centro, ...

Tre morti sulla strada di Alghero - inchiesta sullo Schianto : in fin di vita uno dei feriti : SASSARI. È stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale dalla Procura della Repubblica di Sassari, Simone Fois, il 40enne di Alghero che mercoledì sera si trovava alla ...

Piacenza - Schianto sulla via Emilia : morti Luigi Caselotti e la moglie Carla Burlini : Piacenza Lo schianto tra la loro vettura e il camion è stato tremendo e per due coniugi di Piacenza non c'è stato nulla da fare. Luigi Caselotti, 75 anni, è morto sul colpo mentre la moglie Carla ...

Schianto sulla via Emilia: lui muore sul colpo, 24 ore dopo muore anche la moglie I due coniugi vittima di uno spaventoso incidente stradale avvenuto lungo la via Emilia martedì quando la loro auto si è schiantata contro un tir.

Schianto sulla E45 : cinque auto coinvolte e rallentamenti : Incidente giovedì mattina sulla E45 all'altezza di Todi . sulla carreggiata in direzione nord, cinque auto sono rimaste coinvolte nel sinistro. Ci sono stati dei rallentamenti al traffico per ...

Schianto mortale sulla tangenziale di Asti : Cronaca E' di una vittima il bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla tangenziale di Asti, all'altezza di Pontesuero. Dalle prime informazioni pare che un'auto sia finita contro ...

Schianto mortale sulla provinciale Asolana : Schianto mortale questa notte sulla statale Asolana. A perdere la vita un 35enne. Schianto mortale sulla provinciale Asolana Era da poco passata la mezzanotte e mezza quando il giovane, T.T., alla ...

Tragico Schianto sulla statale - muore 30enne Video : Poche ore fa un drammatico incidente stradale [Video]è avvenuto in #Calabria e ha provocato il decesso di una ragazza di solo 30 anni. Il sinistro si è consumato sulla famigerata #statale 106. Sempre in Calabria un altro fatto di cronaca nera: un 26enne ha ucciso il padre a colpi di fucile. Calabria, muore 30enne a causa di un sinistro Si chiamava Lucrezia Brunacci e aveva solo 30 anni la ragazza che nella mattinata di oggi 17 novembre è rimasta ...

Tragico Schianto sulla statale - muore 30enne : Poche ore fa un drammatico incidente stradale è avvenuto in Calabria e ha provocato il decesso di una ragazza di solo 30 anni. Il sinistro si è consumato sulla famigerata statale 106. Sempre in Calabria un altro fatto di cronaca nera: un 26enne ha ucciso il padre a colpi di fucile. Calabria, muore 30enne a causa di un sinistro Si chiamava Lucrezia Brunacci e aveva solo 30 anni la ragazza che nella mattinata di oggi 17 novembre è rimasta ...

Schianto mortale sulla Isernia-Castel di Sangro - l'Appello conferma : "Fu omicidio colposo" : Condannata anche in secondo grado a otto mesi una giovane donna di Acquaviva. L'incidente costò la vita al medico Eugenio Trione, che viaggiava a bordo di una Lancia Ypsilon insieme al figlioletto ...