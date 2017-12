Scacchi | Anna Muzychuk dice no ai mondiali in Arabia Saudita

Scacchi - la campionessa Anna Manzychuk boicotta torneo in Arabia Saudita : “Non voglio indossare un velo” : “Per non giocare secondo le regole altrui, non indossare un velo, non essere scortata in giro e non sentirmi una sottospecie umana“: con queste motivazioni la campionessa mondiale di Scacchi Anna Muzychuk si è rifiutata di gareggiare in Arabia Saudita. In un lungo post su Facebook, la 27enne ucraina ha spiegato di non voler “giocare in un Paese dove la donna non è considerata pari agli uomini“, nonostante il montepremi ...