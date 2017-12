Russia 2018 | Collina | “Non sappiamo ancora se useremo il Var ai Mondiali”

Calcio - ci sarà il VAR ai Mondiali 2018? Collina : “La FIFA deciderà a marzo”. Moviola in campo in Russia? : Mancano meno di sei mesi all’inizio dei Mondiali 2018 di Calcio ma non sappiamo ancora se il VAR sarà presente durante la rassegna iridata che si svolgerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Una decisione definitiva verrà presa dalla FIFA soltanto a marzo come ha dichiarato Pierluigi Collina, responsabile della Commissione Arbitri della FederCalcio mondiale. L’ex fischietto è intervenuto oggi a Dubai durante la seconda giornata del ...

Russia 2018 : si dimette Mutko : Dopo aver lasciato due giorni fa la presidenza della federcalcio russa ('ma solo per sei mesi'), l'ex ministro dello Sport Vitaly Mutko ha annunciato di essersi dimesso anche dalla carica di presidente del comitato organizzatore locale dei Mondiali del prossimo anno. Al suo posto, ha precisato lo stesso Mutko, ci ...

Tour de Ski 2018 - tutti i convocati e l’elenco dei partecipanti. Out Johannes Klaebo e Charlotte Kalla - Russia al completo - Pellegrino punta di diamante per l’Italia : Si avvicina ad ampi passi venerdì 29 dicembre, giorno che darà il via al Tour de Ski 2018 di sci di fondo (clicca qui per il programma completo). Sette tappe racchiuse in nove giorni, spalmate tra Lenzerheide, Oberstdorf e Val di Fiemme. Andiamo, dunque, a conoscere nel dettaglio i convocati delle maggiori federazioni, con diverse assenze importanti (su tutte i due leader delle classifiche, Johannes Klaebo tra gli uomini, e Charlotte Kalla tra ...

Neymar sarà ambasciatore McDonald’s per i Mondiali di Russia 2018 : Neymar con McDonald's, l'attaccante brasiliano sarà ambasciatore del celebre marchio statunitense in vista dei Mondiali che si disputeranno in Russia. L'articolo Neymar sarà ambasciatore McDonald’s per i Mondiali di Russia 2018 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Russia - bocciata la candidatura alle presidenziali del 2018 delloppositore Navalny : La Commissione centrale elettorale della Russia ha stabilito che il leader dell'opposizione, Alexey Navalny, non potrà correre per le presidenziali del 2018 . Navalny, 41 anni, è stato incarcerato tre ...

Oltre 1 milione di turisti attesi in Russia durante i Mondiali di calcio 2018 - : "Vediamo già un gran numero di richieste da parte dei tifosi stranieri per i Mondiali. Secondo le previsioni prudenti degli analisti, Oltre 1 milione di visitatori stranieri potrebbe arrivare in ...

Dal Mundialito ai Mondiali - Mediaset anticipa la sua offerta editoriale per Russia 2018 : Tutte le 64 partite della Coppa del Mondo FIFA 2018 saranno visibili per la prima volta sulla tv commerciale italiana: Mediaset offrirà ai suoi telespettatori gratuitamente e in esclusiva l’evento sportivo più importante del 2018. E oltre che in Italia, “Russia 2018” sarà visibile in diretta anche sulle reti spagnole del Gruppo Mediaset, primo e unico polo televisivo europeo di tv in chiaro. Le squadre ...

Casinò : Natasha Stefanenko al 'The Russian Old New Year 2018' : Milano, 22 dic. (AdnKronos) - Al Casinò Campione d’Italia si celebra 'The Russian Old New Year 2018', il capodanno ortodosso, una ricorrenza che sarà celebrata la sera del 13 gennaio (dalle 19.30) nel Salone delle feste. Madrina della manifestazione, organizzata da Garbo Management SA, sarà la showg

Russia 2018 - Pier Silvio Berlusconi : 'Francesco Totti? Lo vorrei a Mediaset' : PierSilvio Berlusconi vuole Francesco Totti per i prossimi Mondiali di calcio . 'A me piacerebbe tantissimo che lui fosse coinvolto, ma non abbiamo avuto ancora il tempo di chiederglielo'. A parlare è ...

Russia 2018 a Mediaset - Pier Silvio Berlusconi : 'L'operazione Russia creerà più margini che costi per Mediaset' : L'operazione Mondiali di calcio Russia 2018 , per cui Mediaset s'è aggiudicata i diritti in esclusiva ' è destinata a creare margine '. Parola di Pier Silvio Berlusconi , ad e vice presidente Mediaset ...

Beffata la Rai : i Mondiali di calcio di Russia 2018 in chiaro su Mediaset : E così tutte le 64 partite della Coppa del Mondo FIFA 2018 saranno visibili per la prima volta sulla tv commerciale italiana. Beffata la Rai, la cui ofefrta è rimasta sotto quella della tv di Pier ...