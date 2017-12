Rugby | serve un cambio di passo all’Italia | anche grazie alla spinta delle franchigie del

: RT @Rugbymeet: Cos’è che ci sono rimaste dal Weekend: 1) a Vincent Kock non serve la maglia per farl crollare una maul e placcare #lunedi… - DanieleGoegan : RT @Rugbymeet: Cos’è che ci sono rimaste dal Weekend: 1) a Vincent Kock non serve la maglia per farl crollare una maul e placcare #lunedi… - VELOSPORT1960 : - Noch666 : RT @Rugbymeet: Cos’è che ci sono rimaste dal Weekend: 1) a Vincent Kock non serve la maglia per farl crollare una maul e placcare #lunedi… - geromax67 : RT @Rugbymeet: Cos’è che ci sono rimaste dal Weekend: 1) a Vincent Kock non serve la maglia per farl crollare una maul e placcare #lunedi… - Rugbymeet : Cos’è che ci sono rimaste dal Weekend: 1) a Vincent Kock non serve la maglia per farl crollare una maul e placcare… -

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Un’altra stagione per quanto riguarda iltricolore sta passando (sabato ci sarà l’ultimo appuntamento fondamentale, la rivincita nel derby di Pro 14 tra Zebre e Benetton). Sono stati davvero pochi i risultati soddisfacenti, soprattutto per quanto concerne la prima parte di questo 2017: sia la nazionale che lesono state investite da una serie incredibile di sconfitte da dimenticare al più presto. Ilditanto atteso, con l’arrivo da ct di Conor O’Shea, non è ancora arrivato: l’obiettivo è che il 2018 possa essere l’anno della svolta. Sul finale di stagione i primi segnali positivi sono giunti. Se nei Test Match di giugno la nazionale, in Tour tra Oceania e Asia, non ha convinto a pieno, la ripartenza della massima competizione continentale (da quest’anno modificata in Pro 14, finoscorsa stagione Pro 12) è stata ...