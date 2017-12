Roma | l' obiettivo è rilanciare Schick

Juventus-Roma - Di Francesco : “Obiettivo vittoria. Il rigorista lo scelgo io” : Juventus-Roma, Di Francesco: “Obiettivo vittoria. Il rigorista lo scelgo io” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Roma, DI Francesco – Big-match del turno pre-natalizio sarà sicuramente la sfida di domani sera tra Juventus e Roma. Le due antagoniste per lo scudetto degli ultimi anni si ritrovano a rincorrere il Napoli, che potrebbe ...

Juventus - Allegri : "Obiettivo centrato e con la Roma sarà uno scontro diretto" : "Abbiamo centrato l'obiettivo. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita per intensità ed aspetto tecnico, nella ripresa abbiamo aspettato il Genoa. Il 2-0 ha chiuso la sfida". Massimiliano ...

Serie A Roma - Schick : "Obiettivo scudetto. Con Dzeko che coppia" : Roma - Patrick Schick crede nello scudetto della Roma . L'attaccante giallorosso ha parlato a 360 gradi del momento che sta vivendo con la squadra di Di Francesco, confermando le ambizioni del club in ...

Roma - Schick in esclusiva : 'Obiettivo scudetto. Io il più pagato nella storia del club? Non mi pesa' : "Dzeko è il compagno con il quale ho legato di più " ha raccontato ancora in esclusiva a Sky Sport 24 l'ex Sampdoria - perché lui parla anche ceco ed è tutto più semplice parlando la stessa lingua. ...

Roma, Kovacic obiettivo concreto: Monchi bussa alla porta del Real Madrid

Roma, Kovacic- Tiene banco il mercato in casa giallorossa. Una fase offensiva perfetta, arricchita da un'ottimo assetto difensivo. Un inizio di stagione che fa ben sperare in chiave futura. Primato nel girone di Champions League, traguardo forse ...

Serie A Chievo - Gobbi e Pucciarelli in gruppo. Obiettivo Roma : VERONA - Il Chievo Verona si è allenato questa mattina in vista della partita di domenica contro la Roma, in programma alle 12.30 al Bentegodi. Dopo una breve attivazione, Rolando Maran ha fatto ...

Roma - Di Francesco : 'Niente calcoli - l'obiettivo sono gli ottavi' : Roma - 'Il nostro destino passa da noi, non pensiamo al Chelsea e al primo posto del girone. Il nostro obiettivo è andare agli ottavi' . Eusebio Di Francesco fissa l'obiettivo alla vigilia della ...

Real Madrid, assalto a Salah: l'ex Roma obiettivo concreto insieme ad Icardi

Real Madrid, assalto A Salah- Il Real Madrid guarda al futuro in vista della prossima sessione di mercato estiva. Una formazione stellare pronta a gettare le basi concrete anche in chiave futura. Come noto, e come accennato da tutti i media ...

Romagnoli (Rai Sport) : «Russia 2018 era nostro obiettivo - senza azzurri è una mazzata» : Per avere un’idea di quello che abbiamo perso e di quanto gli italiani siano legati alla Nazionale di calcio, in particolare ai Mondiali, basta guardare alla classifica delle trasmissioni televisive più viste di sempre. I dieci ascolti più alti, da oltre 30 anni (da quando esistono le rilevazioni Auditel), sono tutti di partite mondiali della Nazionale. Il record assoluto è ancora legato alla nostra semifinale con ...

Derby di Roma - l’obiettivo è superare 50mila spettatori : spettatori Roma-Lazio, già raggiunta quota 40mila tagliandi staccati. L'obiettivo è arrivare almeno a 50mila per battere il record stagionale in Serie A. L'articolo Derby di Roma, l’obiettivo è superare 50mila spettatori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.