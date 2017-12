Roma | Gandini | “Fino alle fine per lo Scudetto”

Gandini - Roma competitiva per scudetto : (ANSA) - Roma , 27 DIC - "La Roma è competitiva per lo scudetto perché è una squadra costruita bene, allenata bene, e che ha la possibilità di cambiare modo di giocare a seconda delle circostanze e se ...

Roma - parla Gandini : dallo stadio ad un retroscena sulla cessione di Salah : L’amministratore delegato della Roma , Umberto Gandini , ha fatto un punto sul momento dei giallorossi ai microfoni di ‘Sky Sport’: “La Roma è da Scudetto perché è competitiva, costruita bene, con due titolari per posizione, che può cambiare modo di giocare a seconda delle circostanze e se la gioca fino al 95'. In Champions abbiamo fatto un bellissimo percorso, andiamo a giocarcela contro uno Shakhtar da prendere con le ...

Serie A Roma - l'ad Gandini : "Lotteremo per lo scudetto" : DUBAI - L'amministratore delegato della Roma , Umberto Gandini , non ha dubbi: "Per lo scudetto c'è anche la squadra di Di Francesco" . Il dirigente lo ha dichiarato a Sky Sport da Dubai, nel corso dell'International Sports Conference. La sconfitta con la Juve non ha ridimensionato le ambizioni dei giallorossi: "È rimasta la consapevolezza di essere in grado di ...