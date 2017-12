Roma | Casa delle Donne | Campidoglio dice no strumentalizzazioni

Roma - missionari raggirano anziana - si trasferiscono da lei poi la circuiscono : 'Regalaci casa' : Statue, santini e raffigurazioni sacre della Madonna: si è ritrovata la casa trasformata in un luogo di culto, una sorta di santuario religioso all'interno delle mura domestiche. Si erano presentati ...

Roma - Natale in casa per i giallorossi : Roma, 25 dicembre 2017. La mancata sosta natalizia non ha permesso ai giocatori giallorossi di allontanarsi da Roma durante le vacanze di Natale . Già sabato prossimo la Roma dovrà tornate in campo ...

Roma - la app lo avverte dei ladri in casa e chiama i carabinieri : un arresto : Vigilia e giorno di Natale sfortunati per un pregiudicato Romano di 55 anni, che insieme ad un complice (riuscito per il momento a fuggire) stava rubando dentro a un appartamento a Ciampino, in via ...

Juventus pronta a un altro colpo in casa Roma. I bianconeri potrebbero pagare la clausola di Strootman : Juventus-Roma sembrerebbe non essere terminata dopo il triplice fischio dell'arbitro. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' infatti il club bianconero infatti sarebbe pronto a fare nuovamente male al tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco . Stavolta però a colpire non sarebbe Mehdi Benatia ma i dirigenti di Madama.

Roma - la Regione trova una casa alle famiglie accampate in chiesa : “Ora il comune accetti questa soluzione” : “La Regione mette a disposizione un palazzo vero, non una tenda, non una casetta di plastica, in zona Roma nord, per gli sgomberati di Santi Apostoli”. I movimenti per l’abitare e le famiglie che da quattro mesi dormono nella chiesa di Santi Apostoli dopo essere stati sgomberati da Cinecittà lo hanno annunciato oggi durante una conferenza stampa organizzata sotto a Spelacchio. “Spelacchio è il personaggio più importante ...

Riise - quel gol nell'ultima vittoria della Roma in casa Juve : 'E' speciale segnare contro una squadra così' : Francesco è uno dei migliori al mondo. De Rossi era Capitan Futuro quando giocavo io. Ha avuto molte possibilità di andare via ma ha Roma nel cuore". Una battuta finale sul sogno Scudetto: "Se ...

Bimbo di 5 anni precipita dalla finestra di casa e muore - tragedia alla periferia di Roma : Un bambino di 5 anni è precipitato dalla finestra di casa al quinto piano di un palazzo a Spinaceto, alla periferia di Roma, in zona Spinaceto, alla periferia di Roma. Inutili i soccorsi del...

Roma - cavalli di razza - ristoranti e autosaloni : sequestrato l'impero dei Casamonica : Beni per due milioni di euro sequestrati al clan Casamonica: cavalli di razza, ristoranti, autosaloni, nonché ditte e rapporti finanziari. Da questa mattina i finanzieri del comando provinciale di ...

Alla Casa del Cinema di Roma omaggio a Lina Wertmuller fino al 7 gennaio : LA BIOGRAFIA Nata il 14 agosto del 1928, con ascendenze lucane e svizzere ma cresciuta a Roma, Lina è stata allieva dell'Accademia Teatrale di Pietro Sharoff, animatrice di spettacoli di burattini, ...

La svolta promessa di Atac a Roma? 1.500 dipendenti al giorno restano a casa - nuovo record : La svolta c'è stata, ma in peggio. Mai così male negli ultimi 2 anni. L'Atac, l'azienda municipalizzata dei trasporti di Roma, segna un nuovo record nell'assenteismo della sua forza lavoro. Sono 1.500 quelli che ogni giorno restano a casa.L'ultimo rapporto interno, di cui dà notizia il Messaggero, rivela che il gigante malato dei trasporti, 11.450 dipendenti e 1,3 miliardi di debiti, non riesce a risolvere il problema ...

Corteo pro migranti : "Casa e lavoro". E lo shopping dei Romani va in tilt : Roma - 'Vogliamo casa, lavoro e permesso di soggiorno'. Questo lo slogan ricorrente del Corteo Diritti senza confini che ieri ha nuovamente paralizzato per il centro di Roma. È proseguito così un ...

Migranti - precari e senza casa in corteo a Roma : "Diritti per tutti" : Nonostante l'allerta 'infiltrati', si è svolto senza incidenti il corteo che dietro la rivendicazione 'Diritti senza confini' ha riempito le strade del centro di Roma. Facchini, braccianti, studenti, precari, senza casa...

Strade : limiti di transito sulle SP 77 di Boasi - 16 di Casa del Romano - 56 di Barbagelata : Genova - Una frana di pietre e materiale roccioso dal versante di monte sulla SP77 di Boasi e due cedimenti della carreggiata sul ciglio a valle per le SP16 di Propata e SP56 di Barbagelata. Per ...

Eventi Roma. CASA DEL CINEMA | Presentazione del volume di Barilli : Eventi Roma – La figura di Francesco Barilli sarà al centro di un incontro che si terrà lunedì 18 dicembre alle ore 18.00 alla CASA del CINEMA. Sarà l’occasione di... L'articolo Eventi Roma. CASA DEL CINEMA | Presentazione del volume di Barilli su Roma Daily News.