Robert Miller | L’ex dipendente dell’area 51 sostiene di aver Pilotato un Veicolo Alieno

Leggi la notizia su universo7p

(Di giovedì 28 dicembre 2017): L’exdell’area 51diunSi chiamae in un videodifatto parte ( non in modo volontario, ma forzato dal governo Americano) di un progetto segreto nell’area 51 con lo scopo di riuscire a capire come pilotare veicoli Alieni con con la sola forza del pensiero, ovvero telepaticamente.che negli ultimi anni ,diversi ex funzionari che hanno lavorato nell’Area 51 sono stati autorizzati a rilasciare dichiarazioni sulle funzioni dell’area 51 ma non corrette, secondogli ex dipendenti sono costretti a dire che l’Area serviva per lo sviluppo e i test di apparecchiature tecnologicamente all’avanguardia come jet militari, moduli lunari, ecc e nella massima segretezza, senza dire cosa realmente succede nella base Groom Lake, ...