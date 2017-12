Risultati 21^ Giornata di Serie B e Classifica del 28-12-2017

: RT @Atalanta_BC: Le girls ???? #AtalantaMozzanica ricevono un #GoAtalantaGo allo Stadio di Bergamo. Complimenti per i risultati in #SerieAI… - SalviMario1 : RT @Atalanta_BC: Le girls ???? #AtalantaMozzanica ricevono un #GoAtalantaGo allo Stadio di Bergamo. Complimenti per i risultati in #SerieAI… - MattuSport : #SerieB 2017-18 I Risultati della 21^ Giornata - PEFIORENTINA : RT @Lega_B: ?? Cala il sipario sul girone d'andata: questi tutti i risultati della 21° giornata della #SerieB conte.it con cui mandiamo in a… - cmt8news : Serie B, i risultati della 21^giornata: bene Palermo, Empoli e Cittadella. - zazoomblog : Serie B 21^ giornata risultati classifica e prossimo turno. Palermo campione d’inverno frena ancora il Bari. ...… -

Leggi la notizia su lanotiziasportiva

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Le teste disi confermano anche stasera, con la lotta ai play off sempre più aperta Ecco idella 21^del campionato diB: 27-12-Ore 20:30 Parma-Spezia 0-0 L’anticipo della 21^del campionato diB, che vedeva di fronte Parma-Spezia, si è rivelato esser molto più noioso del previsto. Il Parma, dato come favorito, si è reso protagonista di una prestazione sotto tono, condito anche dall’espulsione a fine primo tempo del suo capitano. Le poche occasioni da gol avute, sono state tutte per gli ospiti, che hanno disputato una gran partita, soprattutto dal punto di vista tattico. 28-12-Ore 20:30 Carpi-Bari 0-0 Come da pronostico, nonostante si trattasse di un big match, questa sarebbe stata una partita molto chiusa. E il risultato, ovviamente, conferma ciò che noi abbiamo pronosticato. Le statistiche, ci parlano di una ...