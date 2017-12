Riforma pensioni 2018 | delusione per esodati e Opzione Donna?

: RT @luigidimaio: Berlusconi e il suo partito hanno votato la riforma Fornero, una sciagura per i pensionati italiani. Noi vogliamo mettere… - Giro89dk : RT @luigidimaio: Berlusconi e il suo partito hanno votato la riforma Fornero, una sciagura per i pensionati italiani. Noi vogliamo mettere… - moneypuntoit : Riforma pensioni: Ape Social, Volontaria, 67 anni e Rita, ecco le novità per il 2018 - Importanti novità per l'Ape… - gabrielepx : RT @luigidimaio: Berlusconi e il suo partito hanno votato la riforma Fornero, una sciagura per i pensionati italiani. Noi vogliamo mettere… - GiuseppeScat : @matteorenzi Ancora a ciarlare, la smetta che non ha fatto nulla. La riforma del lavoro è stato una sola, i nuovi c… - Rubinsk77 : ai giornalisti del Sole24ore quelli che: - si al licenziamento selvaggio, - no ad ogni ammortizzatore perché cos… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Siamo ormai giunti al termine di un anno molto ma molto movimentato per quel che riguarda lama ci attingiamo a vivere unche potrebbe non essere da meno. Dopo avervi parlato dei possibili aumenti previdenziali che ci saranno col nuovo anno per determinate categorie VIDEO di pensionati, infatti, la Legge di Bilanciosuona come una sorta diper gli #e per l'#. Nel provvedimento approvato in via definitiva da parte del Senato, infatti, manca la proroga dell'e la nona salvaguardia che avrebbe riguardato altri 6.000: niente prorogae niente nona salvaguardia Come si legge sul sitoOggi.it, infatti, nonostante le varie richieste fatte da parte dell'opposizione e di alcuni esponenti del PD, non sono state approvate la possibilita' di Cumulo dei contributi previdenziali ...