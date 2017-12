: Renzo Ulivieri 'scarica' Liberi e Uguali: 'Ho scelto Potere al Popolo' - mauribechini : Renzo Ulivieri 'scarica' Liberi e Uguali: 'Ho scelto Potere al Popolo' - RadioSieve : Tra i premiati Michele Romano, Andrea Pieri, Elena Pirrone, Gabriele Rossetti e Renzo Ulivieri. Ascolta qui ??... -

(Di giovedì 28 dicembre 2017) E' un allenatore di calcio fra i più noti in Italia, ma anche da tempo attivo in politica, stiamo parlando di: 76 anni, toscano di San Miniato, gia' tecnico di numerose squadre di Serie A e ormai da anni presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, è però anche da sempre schierato politicamente a #sinistra.infatti è stato amministratore locale per il PCI prima e per il PDS poi, più di recente è stato candidato al Senato nel 2013 per Sinistra Ecologia e Liberta', sfiorando l'elezione a Palazzo Madama, dopo essere stato anche coordinatore locale a San Miniato PI del partito guidato da Nichi Vendola. Per chi lo segue costantemente su Facebook non è certo una novita' leggere sue prese di posizioni su temi politici e sociali, ma l'endorsement a favore della listaalVIDEO, arrivato sui social nelle prime ore di questo giovedì 28 ...