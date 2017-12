: Renzi:serve "paracadute per ceto medio" - NotizieIN : Renzi:serve "paracadute per ceto medio" - olgagargiulo : RT @pdnetwork: "I governi di questa legislatura, primo fra tutti quello Renzi, hanno fatto molto di più per la crescita dell’insieme degli… - Pinucci05972323 : RT @pdnetwork: "I governi di questa legislatura, primo fra tutti quello Renzi, hanno fatto molto di più per la crescita dell’insieme degli… - VisentinAv : RT @pdnetwork: "I governi di questa legislatura, primo fra tutti quello Renzi, hanno fatto molto di più per la crescita dell’insieme degli… - Rudy86228119 : RT @pdnetwork: "I governi di questa legislatura, primo fra tutti quello Renzi, hanno fatto molto di più per la crescita dell’insieme degli… -

"La gente è spaventata perché non ha più le certezze del passato. Studiare unnuovo che protegga ilspaventato è una delle imprese più difficili da realizzare". Così il segretario del Pd,, alla Stampa. Il segretario del Pd è freddo sull'ipotesi di intese di governo con Grasso: "Vedendo i loro sondaggi non mi pare realistico". Poi rivendica l'operato del suo governo: "abbiamo fatto uscire l'Italia dalle sabbie mobili", afferma. Auspico "per l'Italia che a Palazzo Chigi vada un uomo del Pd".(Di giovedì 28 dicembre 2017)