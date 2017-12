Renzi : Pd ha rimesso in carreggiata l'Italia : Roma, 28 dic. (askanews) 'Nessuna riforma di questa legislatura ha trasformato radicalmente il nostro Paese, sarebbe presuntuoso sostenere il contrario. Più semplicemente l'Italia era in grave ...

Renzi : "Il Pd ha rimesso l'Italia in carreggiata - Europa e ceto medio le nuove sfide" : ... propongono un referendum che non si può fare per votare no alla permanenza nell'Eurozona, sapendo che questa scelta affosserebbe la nostra economia. In questo scenario il centrosinistra è davvero l'...