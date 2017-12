Renzi esclude alleanze con LeU Di Maio | ' Così il mio l' esecutivo M5s'

Orlando esclude la scissione - ma sfida Renzi : "Noi abbiamo credibilità come leader Pd - altri l'hanno persa" : "A chi pensa che noi vogliamo andare fuori il Pd diciamo che non abbiamo nessuna intenzione di andarcene". Così Andrea Orlando aprendo l'assemblea di Dems smentisce le voci di una ulteriore scissione nel Pd e lancia la sfida a Renzi sulla leadership nel partito: "Non ce ne andiamo perché riteniamo di essere quelli che politicamente, non come organigramma, siamo in grado di guidare il Pd: abbiamo la credibilità per farlo ...