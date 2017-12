Renzi | Berlusconi-Di Maio usano soldi monopoli?

Renzi : Berlusconi Salvini Di Maio giocano a Monopoli su povertà : Roma, 28 dic. (askanews) 'Berlusconi e Salvini dicono reddito di dignità, pensioni a mille euro, flat tax al 20%. Costo: 157 miliardi di euro. Grillo e Di Maio dicono reddito di cittadinanza (780euro ...

Oroscopo 2018 - la politica : il botto di Berlusconi - l'opportunità per Renzi e la brutta premonizione su Di Maio : Finisce l'anno, tempo di oroscopi. E tra quelli più appassionanti, ecco quello di Mauro Perfetti per il settimanale Oggi. Già, perché oltre ai segni le previsioni riguardano il prossimo anno dei vip e dei politici. E, leggendo le stelle, si intercettano prospettive interessanti. Si parla di politica

Silvio Berlusconi - il turbo di Natale : non si ferma più. Sondaggio : dove arriva (e dove sprofonda Renzi) : Qualche settimana fa Silvio Berlusconi sembrava un pazzo, a pronosticare il sorpasso di Forza Italia ai danni del Partito democratico. Adesso non più. Ogni rilevazione conferma che l' andazzo in atto ...

SONDAGGI/ Il centro molla Renzi (23%) e torna da Berlusconi (38%) : decidono gli immigrati : Il nuovo SONDAGGIo Tecnè dà la formazione di Pietro Grasso in forte avanzata, mentre il centrodestra si consolida. Ne abbiamo parlato con CARLO BUTTARONI

Silvio Berlusconi - il tracollo del Pd di Matteo Renzi rischia di far saltare il piano B delle larghe intese : Il tracollo del Pd è dirompente, sotto agli occhi di tutti e pare non arginabile: Matteo Renzi , nei sondaggi, è dato intorno al 23% e le prospettive, secondo gli esperti, sono quelle di una caduta ...

Fico : pericolo elezioni sono tv in mano a Renzi e Berlusconi : Roma, 21 dic. (askanews) - Le tv sono in mano a Renzi e Berlusconi, questo è il vero pericolo per il "regolare svolgimento delle prossime elezioni". Lo scrive sul blog di Beppe Grillo il presidente ...

Quirinale - cerimonia degli auguri con Di Maio e senza Renzi e Berlusconi : Tutte le più alte cariche istituzionali della Repubblica hanno presenziato al Quirinale alla tradizionale cerimonia dello scambio degli auguri prenatalizio. A fare gli onori di casa il capo dello ...

Berlusconi si copre il fianco - Quagliariello lascia - la LoRenzin nicchia - rinasce la Dc : benvenuti al centro (di B. Acquaviti) : La gestazione è stata un po' lunga: sono servite scissioni (come quella in Ap), riunioni allargate e ristette, discussioni sul nome. Ma alla fine, la fantomatica quarta gamba del centrodestra - di cui ...

Tensione Salvini-Berlusconi; Lite Renzi-Di Maio su euro Etruria - da Padoan altra tegola su Boschi : La responsabilita' e' del titolare dell'economia, che di solito ne parla con il presidente del Consiglio. Davanti alla commissione di inchiesta sul sistema bancario, Padoan ha anche criticato la ...

'Renzi - Di Maio e Berlusconi? Voglio Pannella e Berlinguer - non degli ometti dannosi fieri della loro ignoranza' : Scopre che le donne sono pagate meno, ma che reggono l'economia di un paese coprendo mille ruoli. Il caso Brizzi ha rilanciato la gogna mediatica. Tornano in mente le parole di Larry Gelbart: "La ...

"Renzi - Di Maio e Berlusconi? Voglio Pannella - voglio Berlinguer - non degli ometti dannosi - fieri della loro ignoranza e votati al particulare" : "Come si fa a scegliere fra Renzi, Di Maio e Berlusconi?". Esordisce così Barbara Alberti, quando le chiedo dei leader italiani di oggi. "È come se mi domandassi se preferisci spararti o buttarti dalla finestra. Se preferisci la Volpe o il Gatto" continua, con una voce netta, che tradisce un lontano accento umbro. "Io non scelgo nessuno. Io voglio vivere. voglio Pannella, voglio Berlinguer, non degli ometti dannosi, fieri della ...