Registrazione Uomini e Donne Anticipazioni | Mariano nuovo tronista | problemi per Paolo

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione trono classico 28 dicembre 2017 : Mariano Catanzaro tronista! Paolo non sceglie! : Anticipazioni Uomini e Donne sulla registrazione del trono classico di giovedì 28 dicembre 2017: Paolo Crivellin non ha effettuato la sua scelta perché non ha ancora una preferenza! Arrabbiate e deluse dalle sue parole, Angela e Marianna hanno abbandonato il programma! Mariano Catanzaro è stato scelto come tronista… Anticipazioni Uomini e Donne: Paolo non effettua la sua scelta, elimina Giorgia e resta sul trono! Mariano Catanzaro da ...

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione trono Classico 15 dicembre 2017 : bacetti tra Sara ed Emanuele Trimarchi! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Classico 15 dicembre 2017, rivalità ed effusioni! Sara ed Emanuele si scambiano bacetti. Paolo bacia Giorgia Anticipazioni Uomini e Donne: l’indignazione di Giordano! Sara realizza ben due esterne con Emanuele! Gianluca si dichiara per Nilufar, mentre Paolo ha pensato moltissimo ad Angela in settimana! Nicolò battibecca con Virginia! Oggi, venerdì 15 dicembre 2017, sono state registrate le ...

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione Trono Over 14 dicembre 2017 - Gemma a Giorgio : Un ultimo bacio e posso anche morire! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione Trono Over 14 dicembre 2017: Gemma ha organizzato una elegante sorpresa per Giorgio che è uscito con un’altra… Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma pazza di Giorgio ma… lui esce con Maria Gabriella! Anna Tedesco resta, è nata una nuova coppia! Ida tra due fuochi: Sossio e Riccardo! E’ un nuovo appuntamento con le Anticipazioni Uomini e Donne ha inizio! Oggi, giovedì 14 dicembre ...

