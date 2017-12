QUEL TRENO PER YUMA Su Rete 4 il film con Christian Bale oggi | 28 dicembre 2017

QUEL TRENO per Yuma - film stasera in tv su Rete 4 : trama e curiosità : Quel treno per Yuma va in onda stasera in tv giovedì 28 dicembre 2017 su Rete 4 in seconda serata alle ore 23:30. La pellicola è diretta da James Mangold, mentre sono protagonisti Russell Crowe e Christian Bale. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Quel treno per Yuma, stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: 3:10 to Yuma USCITO IL: 19 ottobre ...

Il capotreno : 'QUEL ragazzo straniero mi ha aggredito e ora mi licenziano' Video : Sono stato aggredito e percosso, e ora mi licenziano perché in quel frangente concitato mi è sfuggita una frase razzista, ma in questa vicenda surreale la vittima sono io. Esordisce così, intervistato da Il Giornale Giordano Stagnati, il venticinquenne capotreno di #Trenord che il 23 settembre fu picchiato da un passeggero sprovvisto di titolo di viaggio sulla linea ferroviaria che collega Brescia a Cremona. Quel giorno il dipendente di Trenord ...

Trenord - parla il capotreno licenziato per il morso al passeggero : “QUEL lavoro sui treni era il coronamento di un sogno” : Non rifarebbe ciò che ha fatto. Il capotreno che alla fine di settembre ha morso un passeggero senegalese sprovvisto di biglietto, sulla linea Brescia-Cremona, e che qualche giorno fa è stato licenziato da Trenord, col senno di poi non si sarebbe comportato così. Ma certamente in maniera più “misurata”. Tuttavia Giordano Stagnati, 25 anni, non si aspettava di essere licenziato. L’uomo racconta di quel diverbio sfociato in colluttazione, e ...

Il capotreno : 'QUEL ragazzo straniero mi ha aggredito e ora mi licenziano' : "Sono stato aggredito e percosso, e ora mi licenziano perché in quel frangente concitato mi è sfuggita una frase razzista, ma in questa vicenda surreale la vittima sono io". Esordisce così, intervistato da "Il Giornale" Giordano Stagnati, il venticinquenne capotreno di Trenord che il 23 settembre fu picchiato da un passeggero sprovvisto di titolo di viaggio sulla linea ferroviaria che collega Brescia a Cremona. Quel giorno il dipendente di ...

Nuoto - Luca Dotto e QUELl’ultimo treno da prendere. Un’ultima parte di carriera da vincente? : Un oro, due argenti e due bronzi. E’ questo il bilancio molto lusinghiero di Luca Dotto negli Europei di Nuoto in vasca corta a Copenhagen (Danimarca). L’azzurro, nelle acque danesi, è sembrato essere tornato ai fasti del 2011 quando seppe conquistare un’insperata medaglia d’argento nei 50 sl. Un Dotto redivivo, tornato ad interpretare la gara al meglio delle sue possibilità, senza alcuna esitazione o condizionamento ...

"Il Binario 20 Bis" - QUEL TRENO Roma-Campobasso fuori dal mondo : Si chiama " Il Binario 20 Bis " ed è il libro appena dato alle stampe dagli autori della pagina Facebook omonima. "Il primo testo al mondo che ruota attorno al concetto di disagio ferroviario " dice uno degli autori, che spiega: "La tratta sui binari Campobasso-Roma, da molti ritenuta una delle peggiori d'Italia , è una miniera di ...

Fabio Volo : «Ho preso QUEL TRENO al volo» : Se gli alieni esistono e vogliono conoscere la razza umana, dovrebbero leggere i libri di Fabio Volo. Troverebbero, tra le righe dei suoi romanzi, tutta l’evoluzione del maschio: la stessa, grosso modo, a ogni latitudine. Un paradigma classico del pensiero che va da «voglio solo divertirmi» a «la famiglia è una cosa meravigliosa». Quarantacinque anni, un talento multiforme tra radio, tv, scrittura e recitazione («anche se forse, troppi talenti ...

Il treno di Renzi è QUELlo delle occasioni perse : Martedì 17 ottobre è partito il treno di Matteo Renzi con "Destinazione Italia". Le prime tappe a Fara Sabina, Fara Sabina, Civita Castellana, Narni, Spoleto e Fano. Toccando luoghi simbolo dell'...