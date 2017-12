: #ULTIMORA REGGIO CALABRIA: Pullman diretto in Sicilia si ribalta all'alba sull'A2 allo svincolo autostradale di Vil… - NewsTG_ : #ULTIMORA REGGIO CALABRIA: Pullman diretto in Sicilia si ribalta all'alba sull'A2 allo svincolo autostradale di Vil… - FRANCESC0PAGANO : RT @MediasetTgcom24: Reggio Calabria, pullman si ribalta sull'A2: 15 feriti, due gravi #reggiocalabria - LaVoceRC : Reggio Calabria, pullman si ribalta sull'A2: 15 feriti, due gravi - giangio87 : RT @SkyTG24: Pullman si ribalta sulla A2 vicino a Reggio Calabria, 15 feriti -

Quindici persone sono rimaste ferite, tra cui due donne in modo grave anche se non sono in pericolo di vita, in seguito almento delsu cui viaggiavano. L'incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo di Villa San Giovanni dell'A2, autostrada del Mediterraneo. Ilcon 45 persone a bordo, era partito da Urbino ed era diretto a Catania. Isono stati trasportati negli ospedali riuniti di Reggio Calabria.(Di giovedì 28 dicembre 2017)