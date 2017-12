PS4L’accesso al FTP arriva su PS4 con l’ultimo kernel exploit 4 05

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di giovedì 28 dicembre 2017) La caratteristica mancante dopo il rilascio delsu 4.05 è l’accesso al FTP.Ma niente paura.Lo sviluppatore GuillaumeMrNiato‏ ha compilato l’ultima versione della libreria LibPS4 rilasciando un file in formato bin per l’accesso al FTP PS4. Il file bin purtroppo era per uno specifico indirizzo ip e in queste ore il modder LightningMods ha trovato una soluzione .Tramite l’utilizzo del programma HxD o qualsiasi altro programma Hex ha modificato l’offset 00005900,inserendo l’indirizzo IP della PS4. Successivamente una volta salvato il file,viene eseguita la nostra guida a questo indirizzo caricando nel percorso C: del vostro PC anche il file 405ftp.bin e modificando la stringa in nc -w 3 192.168.1.164 9020 < 405ftp.bin (l’indirizzo 192.168.1.164 deve essere cambiato con l’indirizzo della vostra PS4) Basta collegarsi con ...