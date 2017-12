Pronostici Serie B Scommesse e quote sulle partite | match incerto al Renato Curi! 21^

Pronostici 18esima giornata di serie A Video : La 18esima giornata [Video] di calcio di #serie A prenatalizia apre i battenti di venerdì con i primi due anticipi Chievo-Bologna delle 18:00. Entrambe le squadre provengono da due pesanti sconfitte, Il Chievo contro un ritrovato Crotone, il Bologna contro una Juventus in gran forma. Partita delicata e apertissima ma con il Chievo che vorra' fare una bella figura davanti al proprio pubblico. Segno consigliato 1X o No Goal. Posticipo serale che ...

Pronostici Serie B/ Scommesse e quote sulle partite della 21^ giornata (27-28 dicembre 2017) : Pronostici Serie B, 21^ giornata: Scommesse e quote sulle partite del turno che rappresenta l'ultimo del girone di andata. In testa c'è sempre il Palermo, il fanalino di coda è l'Ascoli(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 04:00:00 GMT)

Pronostici Serie A / Le scommesse e le quote : corsa al titolo d'inverno (18^ giornata) : Pronostici Serie A, 18^ giornata: le scommesse e le quote sulle partite del turno. Spicca il big match tra Juventus e Roma, il Milan ospita l'Atalanta mentre l'Inter è a Reggio Emilia(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 10:23:00 GMT)

Pronostici 18esima giornata di serie A : La 18esima giornata di calcio di serie A prenatalizia apre i battenti di venerdì con i primi due anticipi Chievo-Bologna delle 18:00. Entrambe le squadre provengono da due pesanti sconfitte, Il Chievo contro un ritrovato Crotone, il Bologna contro una Juventus in gran forma. Partita delicata e apertissima ma con il Chievo che vorrà fare una bella figura davanti al proprio pubblico. Segno consigliato 1X o No Goal. Posticipo serale che vede invece ...

Pronostici Serie B : le gare della 20^ giornata : Pronostici Serie B – La Serie B torna in campo per la 20^ giornata di campionato. Dopo il pari di ieri sera tra Venezia e Cremonese, quest’oggi si giocherà l’intera giornata del torneo cadetto, con tante gare delicatissime in programma. La capolista Palermo andrà a far visita al Cesena, bello scontro in vetta tra Bari e Parma in terra pugliese. Vediamo dunque i Pronostici relativi alle gare della 20^ giornata di Serie ...

Pronostici Serie A 22-23 Dicembre 2017 : Schedina e Statistiche : Dopo la seconda parte delle sfide di Coppa Italia, ecco che la Serie A ritorna con la 18esima giornata di campionato suddivisa su due giorni: venerdì 22 Dicembre 2017 con i primi due anticipi, e tutto il resto delle sfide sabato 23 Dicembre 2017, in cui spicca nei nostri Pronostici Serie A della 18^ giornata il big match della sera, ovvero il posticipo tra Juventus e Roma. Ma non solo: alle 18:00 c’è senz’altro da seguire il ...

