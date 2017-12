Primissimi problemi per il Samsung Galaxy Note 8 | tornano i fantasmi del Note 7?

: Primissimi problemi per il #SamsungGalaxyNote8: tornano i fantasmi del Note 7? - OptiMagazine : Primissimi problemi per il #SamsungGalaxyNote8: tornano i fantasmi del Note 7? -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Uno scorcio finale di 2017 con luci ed ombre per coloro che hanno deciso di acquistare un8 in questi mesi. Se da un lato è vero che il recente top di gamma pensato dal colosso coreano sta ricevendo aggiornamenti costanti, indipendentemente dalla versione che vi siete portati a casa (ieri abbiamo dedicato un approfondimento all'argomento), allo stesso tempo non possiamo certo tralasciare alcune segnalazioni che in queste ore arrivano direttamente dagli Stati Uniti.Il8, dopo il clamoroso fallimento e relativo ritiro dal mercato del suo predecessore (tutti ricorderanno la storia del7) è per forza di cose sotto esame, al punto che fino ad oggi lo smartphone è apparso totalmente esente da bug. Come è stato riportato dai colleghi di SamMobile, infatti, alcuni possessori del modello brandizzato Verizon hanno denunciato il mancato ...