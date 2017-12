Prima banca italiana comprata dai cinesi | approvata operazione sul capitale

Banca Etruria - Boschi 'Confermo Prima parte di Ghizzoni nessuna pressione' : ROMA - Le parole di Federico Ghizzoni , ex numero uno di Unicredit, che in commissione di inchiesta sulle banche ha confermat o i contatti con il ministro Maria Elena Boschi su una possibile ...

Mps : Bariatti presidente banca. Prima donna al top della 'Rocca' : Siena, 18 dic. (askanews) Stefania Bariatti, 61 anni, è stata eletta dall'assemblea degli azionisti del Monte dei Paschi di Siena come presidente della banca. E' la Prima volta che una donna guida il ...

Il Milan risponde all’Uefa - Fassone spiega la posizione rossonera : “potevano dirlo Prima che servivano garanzie bancarie” : Il Milan ha risposto al no dell’Uefa in merito al Voluntary Agreement per bocca dell’ad Fassone: “Era una decisione abbastanza attesa, la UEFA un paio di settimane fa ci aveva chiesto una documentazione su cose impossibili da fare. Ci ha chiesto di completare il rifinanziamento del debito con Elliott che scade a ottobre 2018 e di fornire garanzie sufficienti a dimostrare la capacità della proprietà di finanziarie il club e le ...

Prima Industrie vola. Per Mediobanca è outperform : (Teleborsa) - Strepitosa giornata per Prima Industrie che a Piazza Affari sta guadagnando il 3,72%. Gli analisti di Mediobanca Securities hanno alzato la raccomandazione a outperform da neutral. ...

Pokerissimo Inter - sbancata la classifica : è Prima : A San Siro i nerazzurri colgono l'occasione giusta: netto 5-0 al Chievo (tripletta di Perisic) e primo posto in classifica. Ancora in gol Icardi. Sabato prossimo la super sfida allo Stadium con la Juve.

IDeaMI - nasce la Prima SPAC istituzionale promossa da Banca Imi e DeA Capital : (Teleborsa) - IDeaMI, una SPAC (Special Purpose Acquisition Company) istituzionale che nasce dal progetto comune di Banca Imi, la Banca di investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo, e DeA Capital, ...

Basket - settima giornata Serie A 2017-2018 : Milano sbanca Trento. Prima vittoria per Reggio Emilia. Venezia supera Cantù all’overtime : Sono tre gli anticipi che hanno aperto la settima giornata della Serie A di Basket 2017-2018. L’EA7 Emporio Armani Milano ha sbancato il campo della Dolomiti Energia Trentino per 55-74, ritrovando la rotta dopo la brutta sconfitta in Eurolega contro lo Zalgiris Kaunas. La Grissin Bon Reggio Emilia ha finalmente trovato la sua Prima vittoria in campionato sconfiggendo la The Flexx Pistoia per 90-42. Infine, l’Umana Reyer Venezia ha ...

Banca d'Inghilterra corre un rischio - alza tassi per la Prima volta in 10 anni : ... la produttività non si riprenderà e pertanto c'è meno capacità di riserva a disposizione nell'economia, per questo sarebbe rischioso tenere così basso attualmente si trova sui minimi storici il ...

La Prima banca dati di neuroni vivi : Una novità è in arrivo per il mondo delle neuroscienze e per quello della realtà digitale. Sarà presto disponibile online un nuovo database interamente dedicato alla raccolta e categorizzazione dei neuroni umani. Si tratta di una novità assoluta nel campo delle scienze e delle scoperte neuronali, non soltanto per la sua accessibilità a tutti gli utenti digitali, ma soprattutto perchè per la prima volta vengono utilizzati neuroni umani "vivi". ...

Prima banca dati sul cervello umano fatta con neuroni ‘vivi’ : E’ online la Prima banca dati sul cervello fatta con neuroni umani ‘vivi’. Lo studio, realizzato dall’Allen Institute for Brain Science di Seattle, negli Stati Uniti, ha permesso di ricavare il profilo genetico di 16.000 neuroni e informazioni circa l’attivita’ elettrica di 300 neuroni della corteccia cerebrale, di cui 100 sono stati perfino ricostruiti in 3D. I neuroni sono stati ottenuti da tessuti di scarto ...

NBA - risultati della notte : Prima tripla doppia per Ben Simmons - Memphis sbanca Houston : Detroit Pistons " Philadelphia 76ers 86-97 IL TABELLINO Non poteva ovviamente essere una partita banale la prima vittoria dei Sixers nella nuova era, e non potevano che essere Ben Simmons e Joel ...

Gruppo Bancario Cooperativo targato Iccrea : sarà la Prima banca locale del paese : Il Gruppo bancario Cooperativo targato Iccrea banca prende forma. All’incontro organizzato a Milano con le Banche di Credito Cooperativo che hanno preaderito al Gruppo bancario Cooperativo progettato da Iccrea, alla presenza...