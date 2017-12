Prezzi di biglietti e abbonamenti per il Festival di Sanremo 2018 | dove e quando

Justice in Italia nel 2018 con gli MGMT per un’unica data a Milano : info Prezzi e biglietti in prevendita su Ticketone : Justice in Italia nel 2018 con gli MGMT per un unico concerto in programma a Milano. La band francese sarà in Italia il prossimo 17 luglio 2018 per quello che sarà un concerto evento all'Ippodromo Snai di San Siro a Milano. Per la prima volta, il duo composto da Xavier de Rosnay e Gaspard Augé si esibirà insieme con un altro duo statunitense della musica elettronica del momento: gli MGMT. In occasione del Milano Summer Festival 2018, i ...

Paolo Conte alle Terme di Caracalla a Roma festeggia 50 anni di Azzurro : Prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : Paolo Conte alle Terme di Caracalla a Roma, in concerto per due sere in occasione dei festeggiamenti per i 50 anni di successo di Azzurro. Dopo il grande successo in prevendita del primo concerto in programma per giovedì 14 giugno 2018, a grande richiesta si aggiunge una nuova data: Paolo Conte sarà alle Terme di Caracalla a Roma anche venerdì 15 giugno. I biglietti per la nuova data saranno disponibili in prevendita a partire da domani, ...

Prezzi dei biglietti per i Maneskin in tour nel 2018 - al via la prevendita su TicketOne : Sono stati svelati, con l'avvio della prevendita, i Prezzi dei biglietti per i Maneskin che nel 2018 saranno in tour in tutta la penisola per presentare l'EP d'esordio, Chosen. La band guidata dal cantante Damiano è arriva al secondo posto a X Factor 11, alle spalle di Lorenzo Licitra, vincitore a sorpresa dell'edizione 2017 che si è conclusa la scorsa settimana. Ora, per tutti i finalisti (e non solo) è giunto il momento di intraprendere ...

Settori e Prezzi dei biglietti per Laura Pausini al Circo Massimo di Roma : al via la prevendita generale su TicketOne : Sono stati comunicati i Settori e i prezzi dei biglietti per Laura Pausini al Circo Massimo di Roma, nel 2018 per un doppio concerto-evento che anticiperà la tournée mondiale, in programma per il 21 e per il 22 luglio. Al via oggi, giovedì 21 dicembre, la prevendita generale su TicketOne.it dopo la pre-sale esclusiva anticipata riservata agli iscritti al Fan Club ufficiale di Laura Pausini. Oltre ai biglietti di posto semplice, saranno ...

Laura Pausini Roma 2018 Circo Massimo : date concerti - Prezzi e biglietti : Laura Pausini ha annunciato due grandissimi e imperdibili concerti al Circo Massimo di Roma in luglio 2018. Quindi partirà per un tour mondiale durante tutta la prossima estate. Ecco di seguito date, info su prezzi e dove acquistare i biglietti. SCOPRI LE ALTRE NOVITA’ MUSICALI Laura Pausini Roma 2018 Circo Massimo con due concerti È un Natale pieno di regali per i fan di Laura Pausini. L’artista di Solarolo infatti ha prima ...

Maneskin in tour nel 2018 con concerti in tutta Italia : date - Prezzi e biglietti : I Maneskin hanno annunciato del date del loro primo tour 2018 che partirà in febbraio e attraverserà tutta l’Italia. I concerti vedranno la band rivelazione di X Factor 2017 esibirsi sui palchi dei club Italiani per divertirsi insieme ai propri fan. SCOPRI LE ALTRE NOVITA’ MUSICALI Gli appuntamenti live partiranno il 17 febbraio da Perugia e proseguiranno a Napoli, Bari, Palermo, Catania, Firenze, Nonantola, Bologna, ...

Prezzi dei biglietti per Laura Pausini al Circo Massimo di Roma fino a 350 euro : settori e prevendite su TicketOne : I Prezzi dei biglietti per Laura Pausini al Circo Massimo di Roma sono stati comunicati dall’organizzatore del doppio concerto-evento in programma per il 21 e il 22 luglio 2018. I posti al Circo Massimo di Roma saranno tutti numerati e a sedere. I biglietti per le due anteprime dep tour mondiale di Laura Pausini al Circo Massimo di Roma saranno disponibili in prevendita su TicketOne dalle ore 11.00 di giovedì 21 dicembre (online e via ...

Prezzi dei biglietti per Vasco Rossi “troppo alti”? La protesta dei fan invoca l’intervento del Blasco : L'apertura al pubblico delle prevendite di VascoNonStop Live 2018 non ha portato con sé solo grandi entusiasmi: c'è una parte del pubblico che non ha affatto gradito i Prezzi dei biglietti per Vasco Rossi in concerto negli stadi la pRossima estate. Troppo cari, a detta di molti, visto che in prevendita generale, per alcuni stadi come l'Olimpico di Roma, il prezzo del settore Prato è arrivato a quasi 100€, mentre la Tribuna centrale li supera ...

Al via la prevendita dei biglietti per Vasco Rossi in concerto negli stadi nel 2018 : Prezzi e modalità d’acquisto : Dopo quella esclusiva riservata al fan club, parte la prevendita dei biglietti per Vasco Rossi in concerto negli stadi nell'estate 2018 in esclusiva su Vivaticket.it. A partire dalle ore 13.00 di giovedì 14 dicembre sono in vendita i biglietti per le date dei cinque stadi interessati dal VascoNonStop Live 2018: dopo la "tempesta perfetta" di Modena Park lo scorso luglio, celebrata con l'omonimo film nelle sale e il cofanetto celebrativo con ...

Massive Attack in Italia nel 2018 - a Mantova e Perugia : Prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : I Massive Attack in Italia nel 2018 terranno due concerti, in programma rispettivamente per il 15 luglio a Mantova per il 16 luglio a Perugia. A Mantova sarà la centrale Piazza Sordello ad accogliere l'evento dei Massive Attack mentre a Perugia si esibiranno in occasione dell'Umbria Jazz Festival. I biglietti per entrambi i concerti saranno disponibili in prevendita per l’acquisto su TicketMaster, su TicketOne e presso tutti i punti vendita ...

Vasco Rossi concerti del Vasco Non Stop Live 2018 : biglietti - date e Prezzi : Vasco Rossi ha annunciato i nuovi concerti del suo pRossimo tour intitolato Vasco Non Stop Live 2018. Un vero regalo di Natale per le centinaia di migliaia di fan del Kom, che potranno seguirlo ancora una volta in 10 tappe il pRossimo giugno negli stadi di 5 città italiane. Vasco Rossi torna con Vasco Non Stop Live 2018 Saranno Torino, Padova, Roma, Bari e Messina le location che vedranno Vasco Rossi tornare sul palco dopo ...

Vasco Rossi/ Vendita biglietti tour 2018 : i Prezzi e l'annuncio contro il bagarinaggio online : Vasco Rossi, parte oggi la Vendita dei biglietti del "VascoNoStoptour 2018": i prezzi dei ticket del tour e l'annuncio contro il bagarinaggio del Komandante.(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 05:27:00 GMT)

Biglietti per Vasco Rossi negli stadi in prevendita riservata al fan club - Prezzi e regolamento d’acquisto : Dal 13 dicembre è attiva la prevendita dei Biglietti per Vasco Rossi negli stadi riservata agli iscritti al fanclub, che hanno un diritto di prelazione rispetto a tutti gli altri acquirenti. Sul circuito Vivaticket è ufficialmente partita la vendita dei Biglietti relativi al VascoNonStop Live 2018, il tour che riporterà Vasco Rossi negli stadi delle principali città italiane il pRossimo giugno dopo il concerto epocale di Modena Park. Se ...

Vasco Rossi/ Tour 2018 - calendario ufficiale e Prezzi biglietti : i fans sfidano la crisi economica : Vasco Rossi Tour 2018, calendario ufficiale e prezzi biglietti: al via oggi, mercoledì 13 dicembre, la prevendita per gli iscritti al fan club ufficiale. Ecco tutte le regole.(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 11:42:00 GMT)