Presunta violenza sessuale alla vigilia di Natale | la polizia apre indagini

(Di giovedì 28 dicembre 2017) L'Aquila - La Squadra Mobile dell'Aquila sta indagando su un presunto caso diai danni di una giovane aquilana di 25 anni. La ragazza si è presentata la mattina delladial Pronto Soccorso dell'ospedale dell'Aquila riferendo di essere stata abusata da un uomo conosciuto ad una festa che si era svolta in un centro dell'aquilano la sera precedente e andata avanti nella notte tra il 23 e il 24 dicembre. La giovane è stata refertata ricevendo le visite e le cure specifiche e poi e' stata dimessa. I medici hanno segnalato il fattoQuestura dell'Aquila che, per la gravità delle accuse, ha fatto scattare immediatamente leaffidateSquadra Mobile guidata dal dirigente Tommaso Niglio. Sul caso gli investigatori mantengono il più stretto riserbo non facendo trapelare elementi al fine di non ...

Altre notizie : Presunta violenza ...

: "Negli anni Ottanta c'era più leggerezza, ma anche una morale diversa: oggi accadono episodi come quello di ieri, in cui una star di Hollywood come Kevindichiara la propria omosessualità perdiil vero motivo di tanto, ovvero laviolenza subìta da un ragazzo quattordicenne. Sesia gay o meno, sinceramente, non interessa a nessuno e se hanno bloccato House of Cards è ...