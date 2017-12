Presidenza Commissione Ars per Orazio Ragusa

La commissione elettorale russa ferma la corsa di Navalny - non potrà correre per la Presidenza : La commissione elettorale russa ha ufficialmente negato ad Alexei Navalny di candidarsi alla presidenza alle prossime elezioni in programma a marzo del 2018. La decisione è arrivata oggi, lunedì, a ...

