Politiche delle banche centrali in un contesto di forte crescita : Il lato reale dell'economia è sempre più avanti con sorprese al rialzo, soprattutto nei dati sulla fiducia, ma anche nei dati reali. È importante sottolineare che la regione sta recuperando il ...

Progetto Innogrow : "Politiche regionali per l'innovazione indirizzate alla competitività e alla crescita delle PMI rurali" : L'incontro, tenutosi il 20 dicembre a Isernia, ha consentito un ulteriore avanzamento delle attività finalizzate ad indirizzare l'amministrazione regionale verso una politica negoziata e condivisa, ...

Elezioni Politiche 2018 - il conto alla rovescia : prima lo scioglimento delle Camere : E' partito il countdown per lo scioglimento delle Camere del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La legislatura finirà leggermente prima della scadenza prevista per il 14 marzo. Entro...

La campagna natalizia #iononspreco del Ministero delle Politiche agricole Video : Un #Natale solidale che comincia con non sprecare il #Cibo. Con l’iniziativa #iononspreco, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha lanciato un programma con il quale spera di ridurre la quantita' di alimenti che finiscono nella spazzatura durante queste feste natalizie. L’iniziativa è stata presentata sul sito ufficiale del Ministero. “Io non spreco” propone un elenco di suggerimenti pratici per fare la battaglia allo ...

L'orgoglio della vergogna delle Politiche europee di Gentiloni : "Non tutto il male vien per nuocere" avrà pensato fra sé e sé il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni quando, ieri nella conferenza stampa al termine della due giorni del Consiglio europeo a Bruxelles, si è trovato nell'imbarazzo di dover rispondere al fuoco di file delle domande dei media sul "caso Boschi", e il groviglio d'interessi in conflitto, inguardabili teatrini, omissioni e bugie sulla pelle dei ...

Biotestamento - gli interventi delle forze Politiche dopo l'approvazione della legge oggi 14 dicembre : ... che deve curare la persona e con essa sviluppare un rapporto di dialogo." "La medicina - conclude la nota - deve essere cura del benessere della persona e non una scienza meccanica di prolungamento ...

E se votassimo fra tre mesi? Bilancio delle forze Politiche in campo : Partiti politici in movimento con la nascita a sinistra della nuova forza 'Liberi e uguali' e con le rivalità nel Centrodestra. Intanto cinquestelle sfidano in solitaria le altre coalizione convinti ...

Mattarella a favore di Politiche più efficaci per garantire i diritti delle persone con disabilità : Per il capo dello Stato bisogna mettere in campo un maggior numero di interventi a sostegno della disabilità con più ricerca scientifica ed impegno sociale

Lettera del MoVimento 5 Stelle all'OSCE per il monitoraggio delle prossime elezioni Politiche : Negli ultimi giorni una buona notizia: pare proprio che l'OSCE verrà in Italia per il monitoraggio delle prossime elezioni politiche! A inizio dicembre incontreranno i gruppi politici e la delegazione del MoVimento 5 Stelle sarà ricevuta il 10. Se nessuno dei partiti si oppone hanno tutta l’autonomia di poter venir a controllare la regolarità del voto. Noi ci auspichiamo che sia davvero così per non far piombare tutta l'Italia nella situazione ...

Napoli - perché affonderemo tutti nella città delle faide Politiche e criminali : Quando in una città va in scena la rivolta degli abusivi, vuol dire che davvero manca poco per realizzare l'anarchia (ops, l'autogoverno). Si concretizza la Napoli ribelle tanto auspicata dall'attuale ...

CAMBOGIA Banca mondiale - a Phnom Penh l'economia è più forte delle turbolenze Politiche : Phnom Penh (AsiaNews) - Incurante delle turbolenze politiche e istituzionali che stanno attraversando il Paese, l'economia CAMBOGIAna continua a crescere a ritmi vertiginosi, confermandosi fra le più attive del continente asiatico. Secondo le stime diffuse in queste ore dagli esperti della Banca mondiale (Bm), le ...

La vittoria del M5S ad Ostia. Sondaggio definitivo delle Politiche? : Grande apatia tra gli elettori di #ostia per il ballottaggio [VIDEO] del 19 novembre. Secondo i dati ufficiali, solo un cittadino su tre è andato a votare. Tuttavia, con quasi 20 punti di differenza, la candidata del Movimento 5 Stelle, Giuliana Di Pillo, si è aggiudicata la vittoria delle elezioni al X Municipio di Roma. Un risultato che dimostra che “l’effetto Virginia #Raggi” è ancora presente ed è positivo, secondo le parole del candidato ...