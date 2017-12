PAOLO FOX / Oroscopo oggi 27 dicembre 2017? : nuovi progetti per i Pesci - e i Cancro? : Oroscopo del 27 dicembre 2017, previsioni di PAOLO Fox: gli incontri sono favoriti per la Vergine, mentre il Toro è in un momento di salute davvero energico. Che giornata sarò?(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 13:20:00 GMT)

PAOLO FOX E BRANKO/ Oroscopo oggi 26 dicembre 2017? : Scorpione e Pesci protagonisti del 2018 : Oroscopo di Santo Stefano, oggi 26 dicembre 2017, previsioni di PAOLO Fox e BRANKO. Stelle interessanti per il Leone, problemi e calo per Cancro, Capricorno e Gemelli in questa giornata.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 21:39:00 GMT)

PAOLO FOX / Oroscopo oggi 25 dicembre 2017? : Luna importante per i Pesci : Oroscopo di Natale, oggi 25 dicembre 2017, secondo le previsioni di PAOLO Fox a LatteMiele. Scorpione e Toro protagonisti di una grande giornata, ma che frenata per Gemelli e Bilancia.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 12:06:00 GMT)

Oroscopo 2018 Paolo Fox Leone - Acquario - Sagittario - Pesci - Cancro e Gemelli : previsioni del nuovo anno : In queste ore gli italiani sono impegnati a festeggiare il Natale, ma tanti di loro hanno già la mente proiettata all’anno che sta per iniziare e cercano informazioni su cosa prevedono gli astri per il loro futuro: diamo un’occhiata all’Oroscopo 2018 di Paolo Fox per scoprire le previsioni del nuovo anno per quanto riguarda i segni zodiacali del Leone, dell’Acquario, del Sagittario, dei Pesci, del Cancro e dei ...

PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 23 dicembre 2017? : Pesci rivoluzionati dai pianeti entrati in orbita : Oroscopo di oggi, sabato 23 dicembre 2017, di PAOLO Fox: I Pesci vedono diversi segni entrare in maniera positiva nell'orbita, top, flop, chi sale e chi scende. Le previsioni della giornata(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 06:59:00 GMT)

Scoperta RZ Piscium - la stella nella costellazione dei Pesci che sta “mangiando” altri pianeti : È stata Scoperta una stella a 550 anni luce dalla Terra che sta lentamente consumando la sua “prole”, schiacciando uno o più pianeti nella sua orbita in enormi nubi di gas e polvere. La Scoperta che RZ Piscium, che si trova nella costellazione dei Pesci, è un insaziabile “divoratore di pianeti” è opera dell’astronoma Catherine Pilachowski dell’Indiana University. La Scoperta potrebbe fare luce su un breve ma pericoloso periodo nella storia di ...

Oroscopo settimanale dal 22 al 28 dicembre : feste al top per Capricorno e Pesci : L'Oroscopo settimanale dal 22 al 28 dicembre 2017 avrà per protagonista il segno del Capricorno, che avrà fortuna soprattutto in amore, grazie al transito di Venere dal giorno 26 proprio nel segno. Bene anche il Toro, qualche incomprensione invece per il Cancro e la Bilancia. Ma scopriamo nei dettagli come andrà il Natale segno per segno. ...Continua a leggere

Pesci : Cosa ti lega? Cosa ti tiene chiuso a chiave? Ti invito a riflettere su queste domande. Una volta che avrai trovato le risposte, il passo successivo sarà meditare su come sciogliere quei nodi. Fantastica su quali azioni potresti compiere per... Leggi

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Giorgio Manetti : 'Ho ricevuto Pesci in faccia!' (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over: Gemma Galgani e Giorgio Manetti trascorreranno insieme il Natale? La speranza c'è anche se non si parla di amore...(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 17:18:00 GMT)

Bye bye Saturno! Festa della Liberazione per Sagittario - Gemelli - Vergine e Pesci : Ciao a tutti! Poco prima dell'alba, alle ore 5:48 di questa notte, Saturno cambia segno e lascia il cielo dei segni Mobili! È una vera e propria Festa della Liberazione per il Sagittario, i Gemelli, la Vergine ed i Pesci, per i quali termina un lungo periodo costellato da fatica e da continue prove. Perché in effetti, diciamolo pure, il pianeta con gli anelli si è davvero accanito con grande severità sul cielo di ...

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 20 dicembre 2017? : Leone mette il lavoro avanti - Pesci pronto per grandi progetti : Oroscopo di oggi, mercoledì 20 dicembre 2017, di Paolo Fox. Il Cancro è in cerca di risposte, Pesci al top mentre l'Acquario stanchissimo in questo periodo è da considerarsi un flop.(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 13:44:00 GMT)

Zoologia : Pesci farfalla e lumache di mare tra le 85 nuove specie scoperte nel 2017 : L’Accademia delle scienze della California ha scoperto nel corso del 2017 85 nuove specie di flora e fauna: si tratta di 16 nuove piante, 22 pesci, 13 nudibranchi, 10 squali, 3 scorpioni, 7 formiche, 7 ragni, 3 vespe, un toporagno-elefante, un “dollaro di sabbia”, un corallo e una lucertola. “Nonostante gli sforzi instancabili per esplorare dagli angoli remoti del globo alle fessure dei nostri cortili – spiega ...

Abruzzo - Di Matteo : ok a biocampus Cepagatti e istituto Pescina : Pescara, 18 dic. (askanews) Il biocampus di Cepagatti e l'istituto comprensivo di Pescina sono i due progetti selezionati in Abruzzo dal ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ...