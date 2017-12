Pescara Venezia Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | orario | quote e

Pescara -Venezia streaming-diretta tv - dove vederla (Serie B) : ... dove vederla SU PC – Pescara-Venezia (orario 20.30), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie B (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport. ...

Serie B : Pescara -Venezia - in lavagna Zeman meglio di Inzaghi : ROMA - Zeman meglio di Inzaghi nelle quote, ma occhio al fattore 'X'. L'opzione pareggio spicca nelle scommesse sulla sfida di domani sera tra Pescara e Venezia, che si troveranno di fronte per la ...

Serie B - il Palermo fa tris e sale in vetta. Cadono Venezia - Parma e Pescara : In attesa del super derby di domenica tra Bari e Foggia, il Palermo, in dieci uomini dal 42', stravince per 3-1 ad Avellino e si gode il primato in classifica. Il Venezia di Pippo Inzaghi crolla a ...