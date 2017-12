Perchè nel 2017 Virgil Van Dijk costa 75 milioni di sterline

Il populismo perde nelle città e vince nelle aree periferiche e isolate : ecco perché : Cosa spinge le persone a votare per i partiti populisti? E' una delle domande più importanti a cui in questi mesi stanno provando a rispondere politologi e sondaggisti. Una interessante analisi l'ha ...

Roma - Piazza San Pietro : attivista nuda cerca di rapire il bambinello del presepe perché 'Dio è donna' : In occasione del Santo Natale, gli occhi di tutto il mondo si sono diretti a Piazza San Pietro (Roma), ove è allestito uno splendido presepe , a dimensione umana, che ben rappresenta la natività del ...

Perché nelle vacanze di Natale si fa più sesso : A Natale siamo tutti più buoni e più….. "allupati". Lo affermano i dati statistici raccolti a livello globale negli ultimi quindici anni: nel mondo occidentale, ma anche nei paesi dove la maggioranza della popolazione è di fede cristiana, a settembre si registra il picco di natalità di tutto l'anno . Ergo, il massimo dell'attività sessuale ...

Perché Bottega Veneta dovrebbe essere nella vostra Christmas list : Bottega Veneta non ha bisogno di presentazioni. Fondata a Vicenza nel 1966, il marchio, inizialmente dedicato alla produzione di soli articoli di pelletteria è diventato nel tempo un player nel panorama della moda internazionale, introducendo non solo il ready-to-wear sia maschile che femminile, ma anche collezioni quali la furniture e i profumi, sotto la direzione creativa di Tomas Maier. Nel tempo il marchio è diventato apprezzatissimo da ...

Mattia Marciano innamorato : 'Ecco perché ho lasciato Uomini e donne per Vittoria Deganello' : ROMA - 'Sono quelle cose alle quali non riesci a dare una spiegazione, sono cose che ti senti dentro. Forse la serietà, come si è comportata lì dentro, non ha mai fatto sceneggiate, rispondeva sempre ...

Perché istruire un uomo quando puoi assumere un robot? La risposta è nella scuola : “Il mondo si sta schiantando, giacché le speranze della gente si scontrano con un futuro in cui milioni di posti di lavoro saranno automatizzati”. Non sono le parole di un vecchio anarchico o di un neo-luddista, ma quelle del presidente della Banca mondiale, davanti all’assemblea plenaria di quella istituzione, lo scorso 12 ottobre. In origine, Jim Yong Kim non era un banchiere, ma medico e antropologo. E ha anche aggiunto: ...

Mondiale Russia 2018 : ecco perché l'Italia può sperare nel ripescaggio : E' l'articolo 13 del regolamento del calcio Mondiale ed è il motivo per cui la Fifa ha avvertito la Spagna di considerare l'intromissione del Consiglio Superiore come un'ingerenza politica nella vita ...

Credo nel ricambio generazionale e spero in una sinistra plurale. Ecco perché questa legislatura per me sarà l'ultima : Userò questa rubrica, un canale aperto di rapporto con tanti, per comunicare una decisione maturata da tempo e che si è rafforzata negli ultimi mesi: la legislatura che si sta concludendo per me sarà l'ultima.È una decisione presa non a cuor leggero, perché l'attività politica è stata una delle priorità della mia vita.Sono però convinto, da sempre, che il ricambio generazionale e il ...

Spagna esclusa dai Mondiali?/ Italia spera nel ripescaggio : perché le Furie rosse rischiano : Spagna esclusa dai Mondiali? Italia spera nel ripescaggio: perché le Furie rosse rischiano. Le ultime notizie sul clamoroso retroscena riportato da El Pais in vista del torneo in Russia(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 15:30:00 GMT)

Perché Apple sta investendo $400 milioni nel laser VCSEL : Face ID oggi, realtà Aumentata domani: ecco Perché Apple sta investendo $400 milioni nel laser. Apple ha comunicato che avrebbe dato $390 milioni a Finisar , uno dei suoi fornitori, per costruire un ...

'Nel giornalismo non si assumono i giovani perché i vecchi non vanno in pensione' : Una domanda tipica per chiunque voglia intraprendere una carriera nel mondo del giornalismo: "Quale può essere una soluzione per il futuro per un giovane che vuole fare il giornalista?". La risposta del Direttore del Tg La7, Enrico Mentana, all'università di Firenze per ...

Perché la filosofia è importante anche nell'educazione scientifica : La scienza risolve problemi del mondo reale. Ci ha dato la tecnologia: cose che possiamo toccare, guardare e utilizzare. Ci ha dato i vaccini, i prodotti OGM e gli antidolorifici. Agli studenti ...

Nadia Toffa/ E' la terza persona più cercata su Google nel 2017? No - ecco perché : Nadia Toffa è la terza persona più cercata su Google nel 2017? No, ecco perché. Una fake news innescata da Newsweek si sta diffondendo in Italia. Vi spieghiamo cosa è successo...(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 17:24:00 GMT)