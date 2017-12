Pensioni | novità 2018-2019 | buone notizie | ma non per tutti

Pensioni - Berlusconi : minime a mille euro e sgravi per giovani - le novità Video : Rimane in primo piano il tema della riforma #Pensioni in vista delle elezioni politiche del 2018. Il Movimento 5 stelle di Beppe Grillo e la Lega di Matteo Salvini propongono in sostanza l'abolizione della legge Fornero e l'introduzione di nuovi elementi di flessibilita' in uscita dal lavoro verso nuove forme di pensione anticipata [Video]capaci di creare nuove opportunita' occupazionali per i giovani oltre che mandare in pensione gli ...

Riforma Pensioni - tutte le novità nella legge di Bilancio 2018 Video : E' stata approvata in via definitiva la legge di Bilancio 2018 che prevede, tra l'altro, novita' sulla Riforma #Pensioni, il rinnovo del contratto per gli impiegati della Pubblica amministrazione, sul lavoro per i giovani [Video], sul contrasto alla poverta', sulla stabilizzazione dei precari. Dopo l'ok della Camera dei Deputati presieduta da Laura Boldrini è arrivato ieri il secondo via libera per l'approvazione definitiva da parte del Senato ...

Pensioni - approvata la manovra : novità su Ape Social - donne e lavori usuranti Video : La Camera ha approvato la manovra 2018 e, con essa, tutte le novita' contenute sulle #Pensioni, in particolare in merito ad #Ape Social, donne e lavori usuranti. Il testo della manovra di bilancio, contenente le modifiche in materia Pensionistica [Video] concordate dal Governo con i sindacati, dovra' passare ora all’esame del Senato per la sua approvazione definitiva, prevista per la giornata di domani, ma gia' da ora è possibile, al termine di ...

Pensioni - ultimissime novità ad oggi 22/12 su APE - LdB e pagamenti Inps Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni al 22 dicembre 2017 vedono passare la fiducia sulla Manovra 2018 alla Camera, mentre nella mattina di oggi si terra' il voto finale sul testo della legge. Nel frattempo l'Inps comunica che stanno per arrivare i primi pagamenti relativi all'anticipo Pensionistico [Video] tramite #APE SOCIALE. È stata invece segnalata per l'inizio del mese anche la scadenza di pagamento per la quota 41 e per gli assegni ordinari ...

Riforma Pensioni : manovra al voto finale - le novità in arrivo nel 2018 Video : Oggi 22 dicembre al voto il disegno di legge di Bilancio 2018 che contiene, tra l'altro, le misure relative alla cosiddetta fase due della Riforma #Pensioni. Ma non solo, sono tante le novita' su fisco, famiglia, web tax [Video] per citare alcune delle misure su cui l'aula di Montecitorio ha espresso ieri favorevolmente il voto di fiducia. Per la manovra , quindi, le ultime battute dopo la fiducia votata ieri sera. E' prevista oggi intorno alle ...

Pensioni - le novità al 21 dicembre su Manovra - cumulo donne e secondo pilastro Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 21 dicembre 2017 vedono purtroppo sfumare l'estensione del #cumulo gratuito dei contributi per l'accesso alla pensione anticipata [Video] tramite opzione donna ed alla salvaguardia degli esodati. La Manovra è giunta ormai alle ultime battute e la Cgil continua il pressing sul Parlamento. Nel frattempo arrivano importanti aggiornamenti sul crescente interesse degli italiani rispetto al tema della ...

Pensioni 2018 - le novità e tutti i cambiamenti in programma Video : Aumento dell'importo della pensione ma anche innalzamento dei requisiti di eta' per andare in pensione nel caso delle lavoratrici, alcune novita' per i professionisti che potrebbero accedere più facilmente al cumulo dei contributi: queste le principali novita' 2018 per le #Pensioni. Inoltre come gia' ampiamente detto ci sara' un allargamento delle mansioni gravose che daranno accesso alla Quota 41 precoci e all'Ape Social tramite una norma nella ...

Riforma Pensioni - manovra verso l'ok : ecco le novità in arrivo Video : Dalle novita' relative alla Riforma #Pensioni al bonus bebè, dal tax credit creativita' alle assunzioni dei docenti, dal super bonus per i condomini ai fondi per le Regioni. Sono queste alcune novita' in arrivo [Video] con la legge di Bilancio 2018, si tratta di alcuni emendamenti gia' varati che attendono ora il via libera definitivo dalla Camera. Quello relativo alla Riforma Pensioni rimane uno dei capitoli più scottanti su cui nelle ultime ...

Riforma Pensioni - Salvini : abolizione Fornero - non tratto - le novità Video : Nessuna trattativa della Lega sulla Riforma #Pensioni. L'abolizione della legge Fornero rimane tra i punti più importanti del programma elettorale del Carroccio per le politiche del 2018. #Matteo Salvini ci tiene a ribadirlo anche per marcare la differenza con i potenziali alleati della coalizione di centro-destra: Silvio Berlusconi Forza Italia e Giorgia Meloni Fratelli d'Italia che nel 2011 votarono a favore della legge Fornero, come ha ...

Pensioni - novità Opzione donna : presentato nuovo ordine del giorno Video : Ci sono i parlamentari del Partito democratico che si dicono soddisfatti delle misure introdotte su riforma #Pensioni e lavoro nella legge di Bilancio 2018 al vaglio di Montecitorio, mentre continua lo sciopero della fame promosso dal Movimento #Opzione donna per sollecitare la proroga del regime sperimentale per la pensione anticipata [Video] delle lavoratrici. Di risultati davvero importanti parla la responsabile Lavoro e Welfare del Partito ...

Pensioni : le ultime novità dalla Camera e lo scontro Di Maio-Berlusconi Video : Continua lo scontro politico sulla riforma #Pensioni mentre si avvia verso l'ok a Montecitorio la legge di Bilancio 2018. Tra le misure sinora varate nell'iter parlamentare della manovra economica alla Camera dei Deputati in materia previdenziale l'ampliamento dell'Anticipo Pensionistico sociale e l'introduzione di sconti contributivi [Video] per la pensione anticipata delle donne madri. Ancora nessuna novita' sulla eventuale proroga di #Opzione ...

Riforma Pensioni 2018 : tutte le novità per il nuovo anno Video : Il 2018 è oramai veramente alle porte ma la Riforma #pensioni è destinato ad essere uno degli argomenti più chiacchierati e discussi anche con l'arrivo del nuovo anno. Dopo le recenti dichiarazioni di Cesare Damiano e della CGIL sull'APe sociale [Video], che esprimono tutta l'insoddisfazione a riguardo, andiamo a vedere quelle che saranno tutte le novita' per il nuovo anno. Infatti, come ben noto ormai a tutti, l'innalzamento dell'eta' ...

Pensioni 2018 : dagli importi alle novità della manovra - ecco la guida Video : L’argomento centrale del problema previdenziale di cui si parla da mesi è l’aspettativa di vita e l’aumento dei requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali. Parliamo però di un inasprimento dei requisiti e dell’eta' pensionabile che fara' capolino nella previdenza italiana solo nel 2019. Questo però non vuol dire che nel 2018 le norme previdenziali non subiranno variazioni. Qualcosa cambiera' così come qualche misura tanto attesa ...

Pensioni - Di Maio : cancelleremo la Fornero in 5 anni - le novità Video : Resta al centro dell'arroventato confronto politico il tema della riforma #Pensioni. Il candidato premier del Movimento 5 stelle alle elezioni politiche del 2018 continua a parlare della proposta dei tagli alle Pensioni d'oro [Video] per finanziare le modifiche alla legge Fornero, che nel 2011 innalzò drasticamente l'eta' pensionabile e introdusse pesanti penalizzazioni sulla pensione anticipata e che ancora oggi continua a provocare gravi ...