Paziente morto in ambulanza finita in scarpata | autista indagato

Ambulanza precipita in scarpata nel Torinese : morto Paziente a bordo - : Il mezzo della Croce Bianca è precipitato a Pertusio dopo aver soccorso un uomo di 74 anni con problemi respiratori. Salvi i due volontari

Scambio di provette in ospedale per omonimia : morto Paziente : E' accaduto nel 2014 a Pieve di Cadore, nel bellunese. Quattro medici a processo - Un nuovo inquietante caso di malasanità, stavolta nell'ospedale di Pieve di Cadore, nel bellunese. Un uomo di 76 anni,...

Belluno - “Paziente morto per scambio provette in ospedale”. A processo per omicidio colposo quattro medici : Scambiarono le provette di sangue di due pazienti per un caso di omonimia. Un errore che probabilmente portò alla morte il bellunese Alberto Giacobbi, 76 anni. Per questo motivo sono accusati di omicidio colposo quattro medici dell’ospedale di Pieve di Cadore nel processo che si sta celebrando a Belluno. Il dirigente medico dell’ex Usl 1, Raffaele Zanella ha riferito al giudice, come riporta Il Gazzettino, che un medico gli disse “che ...