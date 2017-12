Paulo Dybala in panchina per punizione? Dagospia | ' Fratello tratta col Psg'

Paulo Dybala al Manchester United? Il Daily Star sgancia la bomba : Manchester (INGHILTERRA) Josè Mourinho ha messo gli occhi su Paulo Dybala: l'indiscrezione arriva dal 'Daily Star', secondo cui il tecnico portoghese vorrebbe portare l'argentino della Juventus all'...

Paulo Dybala - ritorno di fiamma con Antonella Cavalieri : l'indizio : Ormai non ci sono più dubbi: è scattato il ritorno di fiamma tra Paulo Dybala, 24 anni, ed Antonella Cavalieri, 23. L'indizio non potrebbe...

Dybala - la Juve media con gli sponsor : primo passo per salvare Paulo : Così quando Paulo (13 anni più piccolo) prende il volo, lui lo prende per mano con l'aria di chi sa come vanno le cose nel mondo. Ma i primi passi non sono accorti. Si lega agli agenti Omar Peirone e ...

Paulo Dybala fa panchina alla Juventus? Giusto così - è uno dei tanti : Dopo due panchine consecutive, Paulo Dybala torna titolare oggi nella sfida di Coppa Italia contro il Genoa. Fino a qualche tempo fa l'argentino avrebbe scampato serate gelide come questa, comodamente ...

Paulo DYBALA/ “Quando mio padre morì pensai di mollare. Le donne? Un calciatore è un uomo solo…” : PAULO DYBALA: "Un calciatore è un uomo solo". Intervista a Vanity Fair dell'attaccante della Juventus e dell'Argentina, che racconta in maniera anche inconsueta la sua vita e carriera(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 08:31:00 GMT)

Paulo Dybala si sposa/ Antonella Cavalieri - matrimonio in vista : Nedved sarà invitato? : Paulo Dybala si sposa: matrimonio in vista con Antonella Cavalieri. Già pronto il diamante per la proposta... Pavel Nedved sarà invitato?(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 19:13:00 GMT)

Paulo Dybala - ritorno di fiamma con l'ex Antonella Cavalieri : Paulo Dybala si è lasciato per colpa di Ginevra Sozzi? Perché Paulo Dybala e Antonella Cavalieri si sono lasciati? A secco in campionato da tante, troppe domeniche, spedito in panchina dall'allenatore Massimiliano Allegri e strigliato dal dirigente Pavel Nedved, che gli ha consigliato di fare una 'vita da atleta', Paulo Dybala, numero 10 della Juventus, potrebbe presto ritrovare ...

Paulo Dybala : «Un bel gioco dura poco» : Questo articolo è stato estratto dal numero di Vanity Fair in edicola dal 6 dicembre Ogni volta che sorge il giorno, Paulo si ricorda di quando era notte e si faceva silenzio: «A volte per capire bisogna anche saper tacere. Ascoltare di più e parlare di meno. Io spesso sto zitto, ma è un piacere, non una sofferenza. Mi piace sentire cosa hanno da dire gli altri, formarmi un’opinione, non essere costretto a intervenire per forza». Dopo tre ore di ...

Così abbiamo fatto palleggiare (per ore) Paulo Dybala : Dopo tre ore di fotografie, cambi d’abito e consigli che somigliano a ordini: «Sorridi, calcia, palleggia, indossa, cammina, girati», il soldato argentino Dybala Paulo non diserta e indossa ancora la divisa della pazienza. Dei suoi ventiquattro anni da predestinato, questo ragazzo dal sorriso gentile ma trattenuto – «Mi sono sentito tradito un’infinità di volte e ho imparato il valore della diffidenza» – sa dire cosa ha inseguito «da bambino, ...

Paulo Dybala/ L'attaccante della Juventus : “I campioni sono uomini soli. Una volta ho pensato di mollare” : Paulo Dybala, L'attaccante della Juventus si confessa: “I campioni sono uomini soli. Una volta ho pensato di mollare”. La Joya che non ti aspetti: l'intervista a Vanity Fair(Pubblicato il Wed, 06 Dec 2017 20:34:00 GMT)

Paulo Dybala : «La vita di un calciatore è la vita di un uomo solo» : Al Lingotto si costruivano le auto. Al Lingotto si definivano le forme delle vetture di domani. Per unire guida sicura e sostanza, tradizione e futuro, la Juventus si è affidata a un argentino di lontane ascendenze italiane: Paulo Dybala da Laguna Larga, profonda pampa, figlio di Alicia e di Adolfo, un calciatore scomparso troppo in fretta senza aver potuto vedere realizzarsi il sogno di vedere l’erede segnare nei più importanti stadi del ...

Paulo Dybala e Antonella Cavalieri / Torna con la sua ex fidanzata : per questo ha ritrovato lucidità in campo? : Paulo Dybala e Antonella Cavalieri, l'argentino della Juventus ha ritrovato il feeling con la sua ex fidanzata. Dipende da questo il suo ritrovato smalto all'interno del rettangolo verde?(Pubblicato il Sun, 26 Nov 2017 13:24:00 GMT)

Juventus - Paulo Dybala compie 24 anni : ha fatto meglio di Zidane e Platini : Non segna su azione da quasi 2 mesi ed è stato sostituito dopo appena un'ora di gioco con la maglia della sua Argentina. Non certo il miglior modo per Paulo Dybala di festeggiare i suoi 24 anni. I due ...

Non è vero che Paulo Dybala è in crisi : Paulo Dybala è in crisi. Lo dicono tutti; e i motivi sembrano essere tantissimi. Mentali, tanto per cominciare: le eccessive aspettative gli hanno messo pressione e ora non riesce più a rendere sui suoi standard, i paragoni con Messi non lo aiutano e per questo ha sbagliato due rigori consecutivi in campionato, cosa che per altro […] The post Non è vero che Paulo Dybala è in crisi appeared first on Contrataque.