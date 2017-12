Patrick Cutrone dopo Milan-Inter commuove l' Italia | ' Il momento più bello della mia vita'

Milan-Aek Atene - probabili formazioni : le ultime notizie. André Silva e Patrick Cutrone coppia d’attacco - confermata la difesa a tre : Giovedì 19 ottobre alle ore 21.05 lo Stadio San Siro di Milano è pronto per ospitare Milan-Aek Atene, terzo incontro del gruppo D dell’Europa League 2017-2018. I rossoneri di Vincenzo Montella cercheranno di trovare quelle soddisfazioni che in campionato faticano ad arrivare. L’ultimo ko nel derby della Madonnina contro l’Inter non è stato di certo un toccasana pertanto nella competizione continentale l’obiettivo “3 ...