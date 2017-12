Paolo Gentiloni | Non abbiamo tirato a campare

Paolo Gentiloni - l'ultima decisione del suo governo è l'invio di 470 soldati in Niger : ... con Liberi e Uguali che, come riporta il Corriere della Sera , parla di 'brutto regalo sotto l'albero, senza una discussione seria e approfondita su un tema così importante di politica estera'.

Paolo Gentiloni : "Truppe italiane in Niger per fermare trafficanti di esseri umani e contro terroristi" : "Il terrorismo è andato consolidandosi in questi anni nel Sahel , in Africa, ed è questo uno dei motivi per i quali una parte delle forze che sono state dispiegate in Iraq - questa è la proposta che il governo farà in Parlamento - saranno dispiegate nei prossimi mesi in Niger, con una missione che avrà il ruolo di consolidare quel Paese, contrastare il traffico degli esseri umani e contrastare il terrorismo". ...

Paolo Gentiloni e l'impegno a favore dell’ambiente Video : La stampa europea è rimasta impressionata dalla leadership del premier italiano Paolo #Gentiloni sul tema ambientale. In un intervento alla conferenza Patto per il Clima-Insieme per l’Italia, organizzata dai Verdi, Gentiloni ha detto che il cambiamento climatico deve essere uno degli aspetti centrali dell’agenda politica ed economica dei Paesi. Per Gentiloni [Video] si tratta di una questione strategica per i pericoli evidenti che si sono ...

Banche - Paolo Gentiloni : 'Maria Elena Boschi sarà candidata dal Pd e le auguro un grande successo' : 'Non sono il giudice del valore aggiunto o non aggiunto. Maria Elena Boschi ha chiarito tutto quello che doveva chiarire. sarà candidata dal Pd e mi auguro che abbia grande successo '. Paolo Gentiloni,...

Paolo Gentiloni - il premier dei disastri : le 10 prove che lo dimostrano : E soprattutto la crescita dell'economia è nettamente inferiore rispetto alla media europea… Il bilancio del primo anno di governo Gentiloni è quindi amaro. Ma l'esponente dem, area Margherita, va in ...

Gentiloni difende il suo anno da premier - ma Bersani lo stronca : "Caro Paolo - non dimentico quello che ha fatto" : Il giorno dell'insediamento a Palazzo Chigi "sono salito sull'ottovolante e sono accadute tante cose che era difficile immaginare". In ogni caso "lascio un'Italia più stabile", un Paese più forte che, pur con tanti problemi aperti, ha superato la sua crisi più grave e che non deve disperdere gli sforzi fatti in comune". Parlando a La Stampa, Paolo Gentiloni difende così il suo anno da premier, ribadendo che "l'Italia ...

Lettera aperta a Paolo Gentiloni : riconosci lo Stato di Palestina come decise il Parlamento due anni e mezzo fa : Caro Paolo Gentiloni,in queste ore il Medio Oriente è una polveriera. Riprende l'insopportabile conta dei morti e dei feriti e la spirale rischia di non fermarsi per molte settimane. Sono ore di ansia che attraversano le cancellerie di mezzo mondo perché la scelta di Trump ha spiazzato tutti. Eppure era scritta nelle parole che aveva pronunciato nel corso delle elezioni presidenziali. Ed era ampiamente prevedibile visto l'ampio ...