Paolo Gentiloni | Ius soli | la promessa horror | approvato dopo le elezioni

Paolo Gentiloni dice che un nuovo voto sullo ius soli avrebbe «archiviato» il tema per anni : Il presidente del Consiglio ha difeso la scelta di non mettere la fiducia sul voto in Senato per la nuova legge sulla cittadinanza The post Paolo Gentiloni dice che un nuovo voto sullo ius soli avrebbe «archiviato» il tema per anni appeared first on Il Post.

Paolo Gentiloni : 'Il Paese si è rimesso in moto - continueremo a governare' VIDEO : LA CONFERENZA STAMPA SU YOUTUBE 'Dovevamo evitare interruzioni brusche e traumatiche in un momento molto delicato per l'economia italiana e per la nostra società che stava leccandosi le ferite, ...

Finisce la legislatura - bilancio del premier Paolo Gentiloni : 'Il Paese si è rimesso in moto - continueremo a governare' : "La verità è che l'Italia si è rimessa in moto dopo la più grave crisi del dopoguerra". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni nella conferenza stampa di fine anno, in cui ha ...

Paolo Gentiloni : 'Il governo governerà - l'Italia non si mette in pausa. Da ora la regia è di Mattarella' : In realtà si trattava di salvare il risparmio e l'economia di interi territori e, per le cosiddette banche di sistema, di evitare conseguenze di sistema, altro che regalare soldi ai mariuoli". L'...

La conferenza stampa di fine anno di Paolo Gentiloni : Il tradizionale incontro del PresdelCons con i giornalisti in vista del nuovo anno e delle elezioni, in streaming

Paolo Gentiloni : "Non abbiamo tirato a campare" : "Quest'anno, oltre che di fine anno, questa conferenza ha anche un significato particolare, io posso dire innanzitutto che ritengo importante aver raggiunto un obiettivo importante di questo governo, quello di arrivare a una conclusione ordinata della legislatura". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni nel corso della conferenza stampa di fine anno."La verità è che l'Italia si è rimessa in moto dopo la più grave ...

Paolo Gentiloni - l'ultima decisione del suo governo è l'invio di 470 soldati in Niger : ... con Liberi e Uguali che, come riporta il Corriere della Sera , parla di 'brutto regalo sotto l'albero, senza una discussione seria e approfondita su un tema così importante di politica estera'.

Incubo 20% per Matteo Renzi : il candidato premier sarà Paolo Gentiloni : La legislatura è di fatto finita. Meno di tre mesi e gli italiani saranno chiamati alle urne, un appuntamento che – almeno nei sondaggi – vedrà il Partito democratico demolito. I sondaggi registrano la caduta libera della formazione guidata da…Continua a leggere →

Paolo Gentiloni : "Truppe italiane in Niger per fermare trafficanti di esseri umani e contro terroristi" : "Il terrorismo è andato consolidandosi in questi anni nel Sahel , in Africa, ed è questo uno dei motivi per i quali una parte delle forze che sono state dispiegate in Iraq - questa è la proposta che il governo farà in Parlamento - saranno dispiegate nei prossimi mesi in Niger, con una missione che avrà il ruolo di consolidare quel Paese, contrastare il traffico degli esseri umani e contrastare il terrorismo". ...

Paolo Gentiloni : 'Presto soldati italiani in Niger per sconfiggere il traffico di esseri umani e il terrorismo' : ROMA - L'Italia lotta contro i trafficanti di esseri umani ma non dimentica l'accoglienza. Lo ha detto il presidente del consiglio Paolo Gentiloni sulla nave Etna, che opera nelle acque del ...

Immigrazione - Paolo Gentiloni : 'Militari italiani in Niger per fermare i trafficanti di esseri umani' : Paolo Gentiloni e la missione-Africa. 'Proporrò al Parlamento di inviare i nostri militari in Niger . L'Italia ha l'obiettivo di costruire dialogo, amicizia e pace nel Mediterraneo e nel mondo'. Così il premier nel suo intervento di saluto all'equipaggio della Nave Etna che opera nell'ambito di Eunavfor Med Operazione Sophia . Il presidente del Consiglio sottolinea che 'il 2017 è ...

Paolo Gentiloni e l'impegno a favore dell’ambiente Video : La stampa europea è rimasta impressionata dalla leadership del premier italiano Paolo #Gentiloni sul tema ambientale. In un intervento alla conferenza Patto per il Clima-Insieme per l’Italia, organizzata dai Verdi, Gentiloni ha detto che il cambiamento climatico deve essere uno degli aspetti centrali dell’agenda politica ed economica dei Paesi. Per Gentiloni [Video] si tratta di una questione strategica per i pericoli evidenti che si sono ...

Maria Elena Boschi : 'Fu Paolo Gentiloni a volermi al governo con lui' : Passa nuovamente al contrattacco, Maria Elena Boschi . Lo fa in una lunga intervista concessa a Il Messaggero . Si parla di banche, ovviamente. Di Etruria e della commissione presieduta da Pier ...

Banche - Paolo Gentiloni : 'Maria Elena Boschi sarà candidata dal Pd e le auguro un grande successo' : 'Non sono il giudice del valore aggiunto o non aggiunto. Maria Elena Boschi ha chiarito tutto quello che doveva chiarire. sarà candidata dal Pd e mi auguro che abbia grande successo '. Paolo Gentiloni,...