Paolo Cannavaro dice addio al calcio giocato | “Legame indistruttibile con Napoli”

Sassuolo - Paolo Cannavaro addio al calcio - seguirà il fratello Fabio in Cina : Sassuolo, Paolo Cannavaro addio al calcio, seguirà il fratello Fabio in Cina Serie A News calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cannavaro – Paolo Cannavaro dà l’addio al calcio e al Sassuolo. Per l’ex capitano del Napoli destinazione Guangzhou, Cina, dove farà da vice a suo fratello Fabio. RIUNIONE FAMILIARE Il rapporto con Fabio si riallaccia dopo tanti ...

Paolo Cannavaro in Cina : “non potevo dire di no a mio fratello Fabio” : “Lascio una famiglia che ringrazio per l’opportunita’ che mi ha dato. Ma non potevo dire di no a mio fratello Fabio”. Paolo Cannavaro ha cominciato cosi’ a ora di pranzo la sua ultima conferenza da calciatore. A 36 anni il difensore napoletano ha deciso di appendere le scarpette al chiodo per seguire il fratello Fabio in Cina, dove iniziera’ la carriera da collaboratore tecnico al Guangzhou. Lascia ...

Sassuolo - Paolo Cannavaro con un messaggio su Instagram saluta il calcio

Hamsik supera Maradona - ma i veri brividi sono per l'addio di Paolo Cannavaro : 'grazie di tutto' : Hamsik supera Maradona, poi omaggia Paolo Cannavaro che si è ritirato dal calcio giocato. Un messaggio toccante quello del calciatore del Napoli LaPresse Una rete speciale e non solo perché è valsa il ...

Sassuolo - la lettera d’addio al calcio di Paolo Cannavaro è commovente : Paolo Cannavaro lascia il calcio al termine di una carriera ricca di soddisfazioni culminata con l’esperienza senz’altro positiva di Sassuolo. Oggi il difensore ha deciso di appendere le scarpe al chiodo ed ha scritto sul suo account Instagram una lettera d’addio al calcio davvero profonda. “Eccoci qua, siamo al giorno che ogni calciatore vorrebbe non arrivasse mai… stavolta tocca a me, oggi ho salutato il pubblico ...

Paolo Cannavaro shock - il Sassuolo nei guai : Neroverdi sempre più in crisi

Paolo Cannavaro durissimo contro i vertici del calcio : “via le mummie dalla Federazione!” : Paolo Cannavaro la tocca piano. Il difensore del Sassuolo, fratello di quel Fabio campione del mondo in Germania nel 2006, ci va giu’ pesante nell’analizzare, a caldo, i motivi dell’eliminazione degli azzurri nel play-off con la Svezia che metteva in palio il pass per ‘Russia2018′. “Ragazzi il mondiale non l’abbiamo perso oggi – sostiene il 36enne centrale neroverde – L’abbiamo perso 15 ...