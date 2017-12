PAGELLE Milan Inter risultato 1-0 | i voti della partita Disastroso Joao Mario Coppa

Le PAGELLE del derby Milan-Inter : Le pagelle del Milan 6,5 DONNARUMMA A . Il portiere che non ti aspetti. Doveva giocare il fratello più famoso, poi Storari, in porta ti ritrovi lui, il terzo più pagato del mondo. Si fa autogol dopo 23' ma il var lo soccorre. Nella ripresa è decisivo su Joao Mario e comunque si fa sempre trovare pronto. Non male come esordio in rossonero. 5,5 ABATE Un paio di buone ...

PAGELLE Milan-Inter 1-0 - Coppa Italia 2018 : Cutrone entra ed è decisivo. Ottimo Suso - male Skriniar : Il derby di Coppa Italia tra Milan ed Inter si conclude a favore dei rossoneri che trovano il gol decisivo nei tempi supplementari con Cutrone. I ragazzi di Gattuso troveranno la Lazio nella doppia sfida delle semifinali. I nerazzurri, dopo aver rischiato grosso col Pordenone, escono contro i cugini. Di seguito le Pagelle dell’incontro: MILAN A. Donnarumma 5,5 Il VAR lo salva dopo il goffo intervento sul tiro-cross di Perisic che ...

Milan-Atalanta - le PAGELLE : Gattuso - che disastro. Freuler domina in mezzo : pagelle MILAN G. DONNARUMMA 4.5 Non trattiene il colpo di testa di Caldara e viene subito punito dal tap in di Cristante. ABATE 5 Quando Gomez lo punta, va in crisi. MUSACCHIO 4 Si fa anticipare da ...

Verona - Milan : le PAGELLE alternative : Il lunch match domenicale si rivela ancora una volta infelice per il Milan di Rino Gattuso, che dopo il pareggio rimediato contro il Benevento sempre nella partita delle 12,30, inciampa anche a Verona, perdendo malamente per 3 a 0 contro un Hellas sapientamente schierato da mister Pecchia e abile a sfruttare gli errori difensivi dei rossoneri. A circa una settimana da Natale e con in pancia i manicaretti preparati da nonne, mamme e chi più ne ha ...