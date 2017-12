: #Milano Via Brioschi, salvò le bambine dopo l'esplosione. Ora rischia lo sfratto: "Aiutiamolo" - qn_giorno : #Milano Via Brioschi, salvò le bambine dopo l'esplosione. Ora rischia lo sfratto: "Aiutiamolo" - Ale_De_Chirico : Ora l'eroe di via Brioschi rischia di finire per strada: «Il Comune mi dia la casa» - sybelle : Pensa a essere Cutrone, uno su cui nessuno scommetteva un'acca, acquistato un po' così e ora eroe, predestinato, sp… - YungZampToucan : Antonio Donnarumma è il mio spirito guida, completamente inutile ma comunque anche senza volerlo ti tocca sopportar… -

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Quando sentì il boato Andrea Gibella stava leggendo un giornale in un bar vicino a via65. Non erano ancora le 9 del mattino del 12 giugno 2016. Il giorno dell'esplosione di una palazzina provocata - si seppe poi - dal pubblicitario Giuseppe Pellicanò, che non si rassegnava alla fine della storia con la ex compagna, morta in quella tragedia che costò la vita anche a una coppia di marchigiani, entrambi 27enni, e gravi ustioni alle figlie di sette e undici anni di Pellicanò, condannato all'ergastolo per quel gesto folle. Gibella, oggi 55 anni, dog sitter, si precipitò davanti alla palazzina sventrata al terzo piano. Sentì le grida di una bambina (era la figlia più grande di Pellicanò), la vide andare avanti e indietro tra il fumo e la polvere e non ci pensò un attimo. Salì di corsa fino al terzo piano, la prese in braccio e la portò in salvo, poi si mise a scavare tra ...