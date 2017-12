: Optima Top 10 migliore offerta telefonica dell’anno: meno di 5 euro al mese per 10 GB - OptiMagazine : Optima Top 10 migliore offerta telefonica dell’anno: meno di 5 euro al mese per 10 GB -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 28 dicembre 2017) La ricerca delladell'anno è terminata.Top 10 è il piano della multiutilityche consente di pagare un solo canone annuale per ottenere un pacchetto dati e minuti davvero ragguardevole per 12 mesi. Senza il pensiero di ricariche cicliche, ecco che i clienti che aderiranno alla promozione del nuovo operatore virtuale pagheranno una sola quota di 59.90per ottenere, ogni 30 giorni, 1000 minuti di conversazione verso tutti e 10 GB di traffico dati.Perché si tratta dellain circolazione? In primo luogo perchéTop 10, senza alcuno stressa da ricarica mensile, consente di ottenere al concorrenziale costo di 4.99alil pacchetto dati e minuti su menzionato ai quali vanno aggiunti pure 1500 minuti verso altri numerie 500 SMS. In secondo luogo, l'non ha alcun costo di ...