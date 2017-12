OnePlus rilascia OxygenOS 4 7 6 per OnePlus 5T con miglioramenti alla fotocamera

OnePlus rilascia lo zip completo di OxygenOS 4.7.4 per OnePlus 5T (download) : rilasciato lo zip completo della OxygenOS 4.7.4 per OnePlus 5T. Pesa 1.57 GB ed è scaricabile da subito con tanto di istruzioni per il flash L'articolo OnePlus rilascia lo zip completo di OxygenOS 4.7.4 per OnePlus 5T (download) è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

OnePlus rilascia le factory image di OxygenOS 5.0 per OnePlus 3 e 3T : OnePlus ha pubblicato all'interno della sezione download del sito le factory image di OxygenOS 5.0 per OnePlus 3 e OnePlus 3T. Ecco i link L'articolo OnePlus rilascia le factory image di OxygenOS 5.0 per OnePlus 3 e 3T è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.