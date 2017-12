OnePlus 6 | come sarà il nuovo smartphone? Tutti i dettagli

OnePlus 5T - via la barra di navigazione a schermo : arriveranno le gesture - come su iPhone X : Nel 2017 è esplosa la moda degli smartphone borderless in 18:9 che, con ogni probabilità, nell'anno che verrà raggiungerà la sua massima espressione L'articolo OnePlus 5T, via la barra di navigazione a schermo: arriveranno le gesture, come su iPhone X è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

OnePlus 5T e il Face Unlock : come funziona e perché è stato scelto : OnePlus ci spiega come funziona Face Unlock e perché ha deciso di utilizzarlo, pur non considerandolo un metodo affidabile al 100%

Scopriamo come viene prodotto OnePlus 5T e le offerte valide solo per oggi : Ecco le offerte per il lancio di OnePlus 5T, mentre possiamo fare un video tour nell'impianto di produzione di Shenzen.

Ufficiale OnePlus 5T oggi 16 novembre : foto - scheda tecnica - prezzo - uscita in Italia e come acquistarlo : OnePlus 5T è ufficialmente tra noi: la scheda tecnica, il prezzo oltre che le foto e tutte le altre informazioni condivise durante la presentazione del top di gamma appena conclusa a New York sono racchiuse in questo articolo. Nessun colpo di scena, come previsto per le specifiche del device ampiamente paparazzate nei giorni precedenti e por fortuna anche il relativo costo si è mantenuto nei limiti già riportati. Per iniziare, ecco una ...

OnePlus 5T : come seguire la diretta streaming : Manca davvero poco alla presentazione di OnePlus 5T, che avverrà oggi Venerdì 16 Novembre alle 17.00 (ora italiana). Purtroppo l’hype che conservavamo fino a qualche giorno fa è scomparso quasi completamente in quanto, complici i leak degli ultimi giorni, si sa praticamente tutto. Ormai sappiamo praticamente quasi tutto sul nuovo modello di punta dell’azienda, salvo sorprese inaspettate, ma ne dubito fortemente. OnePlus ci consente ...

Video presentazione OnePlus 5T in diretta streaming oggi 16 novembre : orario e come seguirla : oggi 16 novembre è il grande giorno della presentazione del OnePlus 5T. La diretta straming verrà trasmessa da New York. Qual è l'orario in cui bisognerà essere sintonizzati? Quali sono poi le modalità per non perdersi neanche un dettaglio relativo al lancio del successore del OnePlus 5? Per il lancio, nella Grande Mela saranno le 11, mentre l'orario italiano della presentazione è quello delle 5 di oggi pomeriggio. Per la prima volta nella ...

OnePlus 5T : ecco come seguire la presentazione live con il nostro commento : Vi spieghiamo come seguire in diretta l'evento di presentazione di OnePlus 5T, visibile sulla nostra Home Page con il nostro commento

Come assistere all’uscita del OnePlus 5T dal vivo : viaggio regalo a New York con presentazione fino all’8 novembre : La notizia clou di queste ore sull'uscita ufficiale del One Plus 5T il prossimo 16 novembre è quella che tutti si aspettavano e che anche noi avevamo ampiamente anticipato nei giorni scorsi. ciò che però non tutti sanno e che vale la pena mettere in rilievo è che sarà possibile assistere dal vivo alla presentazione a New York del nuovo smartphone (pagando un biglietto) per chi risiede nei paraggi ma anche gli europei e dunque gli italiani ...

Oppo ci mostra come sarà OnePlus 5T : Scopriamo come sarà OnePlus 5T, ammesso che si chiami veramente così, grazie ad alcuni render e immagini di Oppo R11s, il suo fratello gemello