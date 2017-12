Omicidio a Palermo | anziano trovato morto in casa

Palermo - il boss ordina l' Omicidio della figlia : è fidanzata con un carabiniere : Un clan mafioso messo in crisi dalla storia d'amore della figlia di un boss con un maresciallo dei Carabinieri. Pino Scaduto , signore di Bagheria e componente della Cupola per volere di Totò Riina e ...

Palermo - boss ordina Omicidio figlia : ha una relazione con carabiniere : È stato arrestato il capomafia di Bagheria Pino Scaduto, il componente della Cupola per volere di Totò Riina e Bernardo Provenzano. Il boss è tornato in carcere dopo sei mesi di libertà in cui ha provato a riorganizzare Cosa Nostra. A mettere in crisi l'interno clan è stata proprio sua figlia, ribattezzata "sbirra" perché ha iniziato una storia d'amore con un carabiniere. Un affronto per il codice mafioso, tanto che ...